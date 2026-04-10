Σε κίνδυνο η εκεχειρία από τις εκατέρωθεν επιθέσεις Ισραήλ και Χεζμπολάχ

Στενεύουν τον κλοιό οι χερσαίες ισραηλινές δυνάμεις στον Λίβανο

Τεταμένη παραμένει η κατάσταση στη Μέση Ανατολή παρά την συμφωνία για εκεχειρία μεταξύ ΗΠΑ – Ισραήλ με Ιράν και τις δηλώσεις του Μπενιαμίν Νετανιάχου που αναμένεται να ξεκινήσουν άμεσα διαβουλεύσεις για κατάπαυση του πυρός και στον Λίβανο. Κατά τη διάρκεια της νύχτας, η Χεζμπολάχ εκτόξευσε μπαράζ ρουκετών προς διάφορες πόλεις του Ισραήλ, δείχνοντας έτσι πως δεν πρόκειται να σταματήσουν εύκολα οι επιθέσεις. Με τη σειρά του το Ισραήλ βομβάρδισε διάφορες περιοχές του Λιβάνου στοχεύοντας κυρίως σε εκτοξευτές πυραύλων της Χεζμπολάχ. Ηγέτες από όλον τον κόσμο καταδικάζουν τις επιθέσεις στον Λίβανο εν μέσω εκεχειρίας ενώ οι Φρουροί της Επανάστασης συνεχίζουν να διατηρούν σκληρή στάση, ζητώντας εγγυήσεις ασφαλείας και αποζημιώσεις. Ο Ντόναλντ Τραμπ από την άλλη, συνεχίζει να ασκεί κριτική στο Ιράν για το «μπλόκο» στα Στενά του Ορμούζ

Ένας νεκρός και ένας τραυματίας στον νότιο Λίβανο Το Εθνικό Πρακτορείο Ειδήσεων του Λιβάνου (NNA) αναφέρει ότι μια ισραηλινή αεροπορική επιδρομή στην πόλη Χαναουία στο νότο σκότωσε ένα άτομο και τραυμάτισε ένα άλλο. Το NNA ανέφερε επίσης ότι ο ισραηλινός στρατός ανατίναξε κατοικημένες συνοικίες στην πόλη Άιτα αλ-Σαάμπ. Επιπλέον, τρεις περιοχές στην περιοχή της Τύρου δέχτηκαν βομβαρδισμούς από ισραηλινό πυροβολικό.

Πάνω από 7.500 Ισραηλινοί έχουν εισαχθεί σε νοσοκομεία από την έναρξη του πολέμου Το υπουργείο Υγείας αναφέρει ότι από την έναρξη του πολέμου με το Ιράν στις 28 Φεβρουαρίου, 7.527 άνθρωποι έχουν εισαχθεί σε νοσοκομεία για τραύματα που σχετίζονται με τον πόλεμο. Από αυτούς, 108 νοσηλεύονται αυτή τη στιγμή. Δύο βρίσκονται σε κρίσιμη κατάσταση, 13 σε σοβαρή, 27 σε μέτρια και 66 σε καλή κατάσταση. Στα θύματα περιλαμβάνονται στρατιώτες και πολίτες.

Στον «αέρα» οι ειρηνευτικές συνομιλίες στο Πακιστάν Αβέβαιη φαίνεται η συμμετοχή του Ιράν στις ειρηνευτικές συνομιλίες με τις ΗΠΑ, που έχουν προγραμματιστεί για το Μεγάλο Σάββατο (10.04.2026) στο Πακιστάν. Μετά τα σφοδρά πλήγματα που κατάφερε την Τετάρτη το Ισραήλ, στον Λίβανο, η ιρανική αντιπροσωπεία φαίνεται πως κάνει βήματα προς τα «πίσω» μιας και η εκεχειρία καταπατήθηκε από την πρώτη στιγμή. Ισραήλ – ΗΠΑ και Ιράν βρίσκονται στην 3η ημέρα κατάπαυσης του πυρός. Αν και θεωρούνταν -από πολλούς- δεδομένο ότι θα σταματήσουν και οι επιθέσεις στον Λίβανο, αυτό εν τέλει δεν έγινε ποτέ. Μάλιστα το Ισραήλ κατάφερε μέσα σε 10 λεπτά την Τετάρτη να πλήξει πάνω από 100 στόχους στον Λίβανο, με αποτέλεσμα να σκοτωθούν πάνω από 300 άνθρωποι και να τραυματιστούν χιλιάδες. Αυτές οι επιθέσεις έχουν ήδη βάλει σε κίνδυνο την εκεχειρία στην περιοχή με αποτέλεσμα να μένει στον «αέρα» η συμμετοχή των Ιρανών στις συνομιλίες στο Πακιστάν.

Ζημιές σε σπίτι στο Μισγκάβ Αμ από ρουκέτα της Χεζμπολάχ <blockquote class="twitter-tweet"><p lang="iw" dir="rtl">הירי מלבנון נמשך: תיעוד פגיעה בבית ללא מיגון במשגב עם שבאצבע הגליל<a href="https://twitter.com/rubih67?ref_src=twsrc%5Etfw">@rubih67</a> (צילום: דוברות משגב עם) <a href="https://t.co/3H0nMiahFD">pic.twitter.com/3H0nMiahFD</a></p>— כאן חדשות (@kann_news) <a href="https://twitter.com/kann_news/status/2042480694245392589?ref_src=twsrc%5Etfw">April 10, 2026</a></blockquote>

Το Ισραήλ ανοιχτό σε συνομιλίες αλλά αποκλείει την κατάπαυση πυρός Το Ισραήλ εμφανίζεται ανοιχτό σε συνομιλίες με τον Λίβανο, αποκλείοντας ωστόσο το ενδεχόμενο κατάπαυσης του πυρός. Οι Ηνωμένες Πολιτείες αναμένεται να φιλοξενήσουν τις διαπραγματεύσεις στην Ουάσινγκτον, πιθανότατα την επόμενη εβδομάδα, σε επίπεδο πρεσβευτών. Ο Λίβανος επανέρχεται με πρόταση για απευθείας συνομιλίες με το Ισραήλ, αυτή τη φορά θέτοντας ως όρο την επίτευξη εκεχειρίας. Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός, για πρώτη φορά, εμφανίζεται να αποδέχεται αυτή την προοπτική, επαναλαμβάνοντας όμως ότι δεν θα υπάρξει κατάπαυση του πυρός και ότι το Ισραήλ θα συνεχίσει να στοχεύει τη Χεζμπολάχ. Ο Νετανιάχου χαιρετίζει την απόφαση της λιβανέζικης κυβέρνησης να αποστρατιωτικοποιήσει τη Βηρυτό. Πρόκειται για ένα βήμα από την πλευρά της λιβανέζικης κυβέρνησης να «αντιμετωπίσει» τη Χεζμπολάχ, να ανακτήσει τον έλεγχο της πρωτεύουσας και να διασφαλίσει ότι η οργάνωση δεν θα έχει παρουσία στην πόλη.

Αναφορές για εκρήξεις στην Τεχεράνη κατά τη διάρκεια της νύχτας Υπάρχουν πληροφορίες πως κατά τη διάρκεια της νύχτας, κάτοικοι της Τεχεράνης και των γύρω περιοχών άκουσαν εκρήξεις από αναχαιτίσεις αν και η κυβέρνηση δεν έχει επιβεβαιώσει καμία αναφορά.