Μήνυμα Φαρμάκη για το Πάσχα: «Η δύναμή μας είναι η ενότητά μας»

Μήνυμα με αφορμή τις ημέρες του Πάσχα απηύθυνε ο Περιφερειάρχης Δυτικής Ελλάδας, Νεκτάριος Φαρμάκης, τονίζοντας τη σημασία της ελπίδας, της ενότητας και της πίστης σε μια περίοδο αυξημένων προκλήσεων.

Όπως επισημαίνει, το Πάσχα συνδέεται άμεσα με την αναγέννηση και την ελπίδα, έννοιες που αποκτούν ακόμη μεγαλύτερη αξία μέσα στο σημερινό περιβάλλον αβεβαιότητας και κρίσεων.

Ο κ. Φαρμάκης υπογραμμίζει ότι το μήνυμα της Ανάστασης υπενθυμίζει πως ακόμη και στις πιο δύσκολες στιγμές υπάρχει φως, ενώ σημειώνει πως με ενότητα και πίστη μπορούν να ξεπεραστούν τα εμπόδια.

Παράλληλα, αναφέρεται στις προσπάθειες που καταβάλλονται στη Δυτική Ελλάδα, επισημαίνοντας ότι καθημερινά δίνεται ένας αγώνας για τη βελτίωση της περιοχής, με στόχο τη δημιουργία ευκαιριών, τη στήριξη των πολιτών και την ανάπτυξη του τόπου.

«Δεν είναι εύκολο, αλλά αξίζει, γιατί πιστεύουμε σε αυτόν τον τόπο και, πάνω απ’ όλα, στους ανθρώπους του», σημειώνει χαρακτηριστικά.

Κλείνοντας, καλεί τους πολίτες να κρατήσουν ζωντανό το μήνυμα της ελπίδας και της ενότητας, τονίζοντας πως αυτή αποτελεί τη μεγαλύτερη δύναμη για την υπέρβαση κάθε δυσκολίας.

Εύχεται, τέλος, Καλή Ανάσταση και Χρόνια Πολλά με υγεία σε όλους.





