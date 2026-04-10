Politico: Ο Μαδούρο σχεδίαζε να αγοράσει από το Ιράν βαλλιστικούς πυραύλους που θα μπορούσαν να χτυπήσουν τις ΗΠΑ

Δημοσίευμα του Politico αποκαλύπτει ένα μέχρι πρότινος άγνωστο σχέδιο της Βενεζουέλας για την απόκτηση βαλλιστικών πυραύλων από το Ιράν, οι οποίοι θα μπορούσαν να φτάσουν μέχρι τις ΗΠΑ, βασιζόμενο σε εσωτερικά έγγραφα του υπουργείου Άμυνας.

Η συμφωνία με το Ιράν, που εκτιμάται ότι θα ξεπερνούσε τα 400 εκατ. δολάρια, δεν προχώρησε τελικά, καθώς η Βενεζουέλα υποχώρησε υπό την πίεση των Ηνωμένων Πολιτειών και λόγω της σοβαρής οικονομικής κρίσης που αντιμετώπιζε.

Τότε, μάλιστα, οι ισχυρισμοί για συζητήσεις μεταξύ Ιράν και Βενεζουέλας σχετικά με βαλλιστικούς πυραύλους ικανούς να φτάσουν σε αμερικανικό έδαφος είχαν επισημανθεί κατά την πρώτη περίοδο διακυβέρνησης του Ντόναλντ Τραμπ.

Σύμφωνα με τον ειδικό εκπρόσωπο του Τραμπ για το Ιράν και τη Βενεζουέλα την επίμαχη περίοδο, Σκοτ Έιμπραμς, η Βενεζουέλα έκανε πίσω υπό την πίεση των ΗΠΑ και δεν έλαβε τέτοια οπλικά συστήματα από την Τεχεράνη.

Ωστόσο, ένα υπόμνημα του υπουργείου Άμυνας της Βενεζουέλας, με ημερομηνία 17 Ιανουαρίου 2020, αποκαλύπτει ότι οι συνομιλίες ήταν πιο εκτεταμένες και προχωρημένες απ’ ό,τι είχε αναφερθεί μέχρι τώρα.

Το υπόμνημα – το οποίο περιέγραφε πώς θα πραγματοποιούνταν η συναλλαγή και εγκρίθηκε από τον τότε υπουργό Άμυνας της χώρας – αποτελεί απτή απόδειξη ότι η Βενεζουέλα έκανε κινήσεις για την απόκτηση βαλλιστικού πυραυλικού συστήματος. Προσδιόριζε επίσης πώς η κυβέρνηση Μαδούρο σχεδίαζε να διοχετεύσει χρήματα μέσω κρατικών εταιρειών για να υλοποιήσει την αγορά. Επιπλέον, εξηγούσε ότι το σύστημα θα λειτουργούσε από πλατφόρμες σε ναυτικά σκάφη της Βενεζουέλας.

Ο Έιμπραμς υποστηρίζει ότι η κυβέρνηση Τραμπ ήταν «ενήμερη» για τις συνομιλίες μεταξύ Καράκας και Τεχεράνης και «μετέφεραν ότι αυτό δεν ήταν αποδεκτό», δηλώνοντας, ωστόσο, άγνοια για το έγγραφο.

Επτά μήνες μετά το έγγραφο – τον Αύγουστο του 2020, ο Μαδούρο δήλωνε, πάντως, ότι η αγορά πυραύλων από το Ιράν «δεν μας είχε περάσει από το μυαλό», αλλά ήταν «μια καλή ιδέα».

Όπως θυμίζει το Politicο, το Ιράν έχει στο παρελθόν προμηθεύσει τη Βενεζουέλα με οπλισμό, συμπεριλαμβανομένων συστημάτων drones.

Το υπόμνημα του 2020 είχε υποβληθεί στον τότε υπουργό Άμυνας της Βενεζουέλας Βλαντίμιρ Παδρίνο Λόπες, ο οποίος το ενέκρινε, αλλά πλέον έχει απομακρυνθεί από τη θέση του με απόφαση της νέας προέδρου της χώρας, Ντέλσι Ροντρίγκες.

Μακροχρόνιοι δεσμοί Καράκας - Τεχεράνης

Οι σχέσεις μεταξύ Βενεζουέλας και Ιράν δεν είναι νέες. Οι δύο χώρες διατηρούν στενή συνεργασία εδώ και δεκαετίες, κυρίως στο πλαίσιο του ΟΠΕΚ.

Η προσέγγιση ενισχύθηκε ιδιαίτερα επί προεδρίας Ούγκο Τσάβεζ, ο οποίος επιδίωξε τη σύσφιξη σχέσεων με χώρες που βρίσκονταν σε αντιπαράθεση με τις ΗΠΑ. Η συνεργασία συνεχίστηκε και επί Μαδούρο, με συμφωνίες σε ενεργειακό, οικονομικό και στρατιωτικό επίπεδο.

Σύμφωνα με το δημοσίευμα, το Ιράν έχει προμηθεύσει στο παρελθόν τη Βενεζουέλα με στρατιωτικό εξοπλισμό, συμπεριλαμβανομένων συστημάτων μη επανδρωμένων αεροσκαφών.

Οι δεσμοί αυτοί Βενεζουέλας - Ιράν προκάλεσαν αυξανόμενη ανησυχία στην Ουάσιγκτον τα τελευταία χρόνια, καθώς θεωρούνται πιθανή απειλή για την εθνική ασφάλεια των ΗΠΑ.