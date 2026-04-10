Πάτρα: Οδηγούσε μηχανή χωρίς πινακίδες και συνελήφθη

Τι αναφέρει η αστυνομία
Συνελήφθη στην Πάτρα οδηγός που κινούνταν με μοτοσικλέτα χωρίς πινακίδα κυκλοφορίας.
Η ανακοίνωση της αστυνομίας αναφέρει τα εξής:
Συνελήφθη, προχθές το απόγευμα, στην Πάτρα, από αστυνομικούς του Τμήματος Τροχαίας Πατρών, ένα αλλοδαπός άνδρας, διότι σε αστυνομικό έλεγχο που του διενεργήθηκε, διαπιστώθηκε ότι οδηγούσε μοτοσικλέτα, στερούμενος κρατικής πινακίδας κυκλοφορίας, η οποία του είχε αφαιρεθεί σε προγενέστερο χρόνο.
