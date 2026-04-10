Ηλεία: Σύλληψη άνδρα για κλοπή πορτοφολιού από γραφείο

Συνελήφθη στην Ηλεία άνδρας για κλοπή πορτοφολιού από γραφείο, το οποίο εντοπίστηκε στην κατοχή του.

Η ανακοίνωση της αστυνομίας αναφέρει τα εξής:

Συνελήφθη, προχθές το βράδυ, στα Χανάκια Ηλείας, από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Πύργου, ένας ημεδαπός άνδρας, διότι εισήλθε από ανασφάλιστη πόρτα σε γραφείο και εκμεταλλευόμενος ολιγόλεπτη απουσίαυπαλλήλου αφαίρεσε ένα πορτοφόλι, που περιείχε το χρηματικό ποσό των (150) ευρώ, τραπεζικές κάρτες και έγγραφα. Στην κατοχή του κατηγορούμενου βρέθηκε από τους αστυνομικούς και κατασχέθηκε το κλεμμένο πορτοφόλι, στο εσωτερικό του οποίου υπήρχαν οι τραπεζικές κάρτες και τα έγγραφα.