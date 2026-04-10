Αγρίνιο: 11χρονος εντοπίστηκε με σουγιά στην κατοχή του

Σχηματισμός δικογραφίας στο Αγρίνιο σε βάρος 11χρονου για παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων, μετά τον εντοπισμό σουγιά στην κατοχή του.



Η ανακοίνωση της αστυνομίας αναφέρει τα εξής:

Από τους αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αγρινίου σχηματίστηκε δικογραφία σε βάρος ενός 11χρονου για παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων. Ειδικότερα, προχθές το βράδυ, αστυνομικοί της ομάδας ΔΙΑΣ του Τμήματος Άμεσης Δράσης Αγρινίου, εντόπισαν τον ανήλικο, στο Αγρίνιο, στην κατοχή του οποίου βρήκαν και κατέσχεσαν ένα αναδιπλούμενο σουγιά. Ο ανήλικος προσήχθη στην Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αγρινίου όπου παρελήφθη από συγγενικό του πρόσωπο.