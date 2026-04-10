Νέα πρωτοβουλία για την ασφάλεια των ποδηλατοδρόμων: Ιδρύθηκε η Ομάδα Κρούσης Ποδηλατοδρόμων Πάτρας

Η ΟΚΠΠα ιδρύθηκε από τον Ανδρέα Ηλιάδη και την Κωνστάντζα Μανιατοπούλου
Με στόχο την ενίσχυση της ασφάλειας στους ποδηλατοδρόμους και τη μείωση των ατυχημάτων, ιδρύθηκε την Τρίτη 7 Απριλίου 2026, στην Πάτρα η Ομάδα Κρούσης Ποδηλατοδρόμων Πάτρας (ΟΚΠΠα).
Η ομάδα δημιουργήθηκε από δύο ενεργούς κατοίκους της πόλης, τον Ανδρέα Ηλιάδη και την Κωνστάντζα Μανιατοπούλου, οι οποίοι ανέλαβαν την πρωτοβουλία βλέποντας από κοντά τα καθημερινά προβλήματα των ποδηλατών.
Ο κ. Ηλιάδης, με μακρά εμπειρία στην καθημερινή χρήση ποδηλάτου, και η κα Μανιατοπούλου , εξίσου αφοσιωμένη σταθερή χρήστρια δύο τροχών, αποφάσισαν να ενώσουν τις δυνάμεις τους για να αντιμετωπίσουν τα κενά στην ασφάλεια της πόλης. «Η ιδέα γεννήθηκε από την ανάγκη να προστατεύσουμε εμάς και τους συνανθρώπους μας στους δρόμους», αναφέρει η σχετική ανακοίνωση, τονίζοντας την προσωπική τους εμπλοκή σε ατυχήματα λόγω κακής υποδομής.
Ο βασικός σκοπός της ΟΚΠΠα είναι η μείωση των ατυχημάτων που αφορούν οδηγούς ποδηλάτων και πατινιών, η βελτίωση της ασφάλειας στους ποδηλατοδρόμους και η προώθηση της μετακίνησης με αυτά τα μέσα για όλες τις ηλικίες. Οι δράσεις θα συμβάλλουν στη μείωση της κυκλοφοριακής συμφόρησης και των ατμοσφαιρικών ρύπων στο κέντρο της Πάτρας.
Πρωταρχική εστίαση δίνεται στο προβληματικό τμήμα του ποδηλατοδρόμου Κανελλοπούλου-Παπαφλέσσα, ανάμεσα στην Πύλη 7, τον επιβατικό σταθμό «Π. Κανελλόπουλου» και την οδό Νόρμαν, όπου τα ατυχήματα ποδηλατών είναι συχνά. «Εκεί διακόπτεται ο ποδηλατόδρομος και οι κίνδυνοι είναι εμφανείς καθημερινά», εξηγεί στην ανακοίνωσή, η κα Μανιατοπούλου, , η οποία έχει βιώσει από κοντά τέτοια περιστατικά. Στη συνέχεια, η ομάδα θα επεκταθεί σε άλλα σημεία της πόλης, κυρίως εντός ποδηλατοδρόμων και λιγότερο εκτός.
Επιπλέον, η ΟΚΠΠα σχεδιάζει εκπαιδευτικές καμπάνιες και συλλογικές δράσεις για όλους τους πολίτες, εστιάζοντας στην ορθή οδηγική συμπεριφορά ποδηλατών, οδηγών πατινιών και αλληλεπίδραση με άλλα οχήματα. Οι ιδρυτές καλούν ήδη εθελοντές να συμμετάσχουν, με στόχο άμεσες παρεμβάσεις.
