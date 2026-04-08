Πάτρα: Εορτή της Παναγίας της Πορταΐτισσας

Η Σύναξη της Παναγίας της Πορταΐτισσας τιμάται & εορτάζει 2 ημέρες μετά το Άγιο Πάσχα, φέτος την Τρίτη 14 Απριλίου 2026.

Η Παναγία Πορταΐτισσα όπως διαβάσαμε, είναι μια Ορθόδοξη μικρασιατική εικόνα της Παναγίας στην Ιερά Μονή Ιβήρων του Αγίου Όρους, που προέρχεται από τη Νίκαια της Μικράς Ασίας, και κατά την παράδοση είναι έργο του Ευαγγελιστή Λουκά. Θεωρείται μία ξεχωριστή, θαυματουργή Εικόνα.

Στην Πάτρα την ημέρα αυτή, την Τρίτη του Πάσχα 14-4, θα ψαλεί πανηγυρική Θεία λειτουργία, 7 με 9.30 το πρωί στον Παλαιό Ιερό Ναό Αγίου Ανδρέου.

Η αυστηρή έκφραση του ιερού προσώπου της Παναγίας, τονιζόμενη από την επιβλητική, καθηλωτική ματιά Της, προξενεί το δέος.

Δόθηκε το προσωνύμιο τούτο στην Παναγία, επειδή, αναφέρει το saint.gr, είναι τοποθετημένη η ιερά εικόνα στο παρεκκλήσιο της μονής Ιβήρων που βρίσκεται αριστερά της κεντρικής Πύλης.

Έχουν αποδοθεί πολλά θαύματα στην Εικόνα της Πορταΐτισσας.