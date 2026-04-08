Μηνιγγίτιδα: Σε κρίσιμη αλλά σταθερή κατάσταση ο 19χρονος φοιτητής του ΑΠΘ

Σε κρίσιμη αλλά σταθερή κατάσταση νοσηλεύεται στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας (ΜΕΘ) του Γενικού Νοσοκομείου Τρικάλων ο 19χρονος φοιτητής του Τμήματος Κτηνιατρικής του ΑΠΘ, ο οποίος διαγνώστηκε με βακτηριακή μηνιγγίτιδα.

Οι γιατροί προγραμματίζουν για αύριο, Μεγάλη Πέμπτη (09.04.2026), προσπάθεια αποσωλήνωσής του.

Το περιστατικό έχει προκαλέσει συναγερμό στην πανεπιστημιακή κοινότητα του ΑΠΘ, καθώς ο νεαρός είχε παρακολουθήσει κανονικά τα μαθήματά του την προηγούμενη εβδομάδα. Σύμφωνα με ρεπορτάζ του iatropedia.gr, ο φοιτητής εμφάνισε τα πρώτα συμπτώματα το Σαββατοκύριακο, όταν επέστρεψε στα Τρίκαλα, τον τόπο καταγωγής του, για τις ημέρες του Πάσχα.

Αναγκαία η εισαγωγή στη ΜΕΘ

Τη Μεγάλη Δευτέρα (06.04.2026) διακομίστηκε στο νοσοκομείο και, λόγω της σοβαρότητας της κατάστασής του, κρίθηκε αναγκαία η εισαγωγή του στη ΜΕΘ. Οι θεράποντες ιατροί παρακολουθούν στενά την πορεία της υγείας του, εκφράζοντας συγκρατημένη αισιοδοξία για την εξέλιξη της θεραπείας.

Ιχνηλάτηση



Μετά την επιβεβαίωση του κρούσματος ενεργοποιήθηκαν άμεσα τα προβλεπόμενα υγειονομικά πρωτόκολλα. Όλες οι στενές επαφές του 19χρονου έχουν ήδη λάβει προληπτικά χημειοπροφύλαξη, σύμφωνα με τις οδηγίες του ΕΟΔΥ, ενώ βρίσκεται σε εξέλιξη η ιχνηλάτηση των προσώπων με τα οποία ήρθε σε επαφή.

Ενημέρωση στους φοιτητές

Παράλληλα, ενημέρωση εστάλη προς τους φοιτητές του Τμήματος Κτηνιατρικής. Καθηγήτρια του τμήματος κάλεσε, μέσω ηλεκτρονικού μηνύματος, όσους συμμετείχαν στα εργαστήρια της περασμένης εβδομάδας να επικοινωνήσουν άμεσα με τον γενικό τους ιατρό και να ακολουθήσουν τις οδηγίες του ΕΟΔΥ.

Στο ίδιο μήνυμα υπογραμμίζεται ότι, αν και δεν υπάρχει λόγος έντονης ανησυχίας, θεωρείται απαραίτητη η προληπτική επικοινωνία με γιατρό για περαιτέρω καθοδήγηση και παρακολούθηση της υγείας των φοιτητών.