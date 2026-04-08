Συγκλονιστική μαρτυρία του πατέρα του 15χρονου Χριστόφορου που έχασε τη ζωή του από διαδικτυακό challenge

Συγκλονίζει ο πατέρας του 15χρονου Χριστόφορου που έχασε τη ζωή του έπειτα από επικίνδυνο διαδικτυακό challenge, προκαλώντας ασφυξία στον εαυτό του.

«Τις τελευταίες του 50 μέρες ο Χριστόφορος είχε αλλάξει εντελώς χαρακτήρα. Από ένα παιδί που ήταν χαρούμενος, ευτυχισμένος πάντα με γέλιο, έγινε σαν ρομπότ», ανέφερε ο πατέρας του αδικοχαμένου 15χρονου, μιλώντας, στο MEGA. «Τέσσερα παιδιά που είπανε πως ότι είναι 13, 12, 14, 25 χρόνων και του παίζανε τον φίλο και μετά τον βάλανε και μπήκε σε ένα private chat».

Τα επικίνδυνα challenges

Πιστεύοντας πώς έχει κάνει νέους φίλους, ο νεαρός Χριστόφορος παγιδεύτηκε άθελά του στον κόσμο του «dark web». Δέχτηκε να κάνει ορισμένα challenges που οι άγνωστοι του διαδικτύου του ζητούσαν να κάνει, αν ήθελε να είναι στην παρέα τους.

Τα παιχνίδια πρόκλησης γίνονταν όλο και πιο επικίνδυνα και ο μικρός Χριστόφορος βυθιζόταν όλο και πιο πολύ στον λαβύρινθο του cyberbullying.

«Διάφορα challenges σαν να φάει κορν φλέικς σε δυόμιση λεπτά. Και του λέω αυτή την ημέρα ‘Χριστόφορε γιατί τρως το κορν φλέικ σου τόσο γλήγορα;’. Και μου είπε ‘μπάμπα πρέπει’. Του δώσανε κι άλλα challenges. Του είπανε να μείνει ξύπνιος με την τηλεόραση κλειστή όλη νύχτα και να μην δικαιούται να ξαπλώσει», ανέφερε ο πατέρας του 15χρονου.

«Βασανισμός ήτανε, 50 μέρες βασανισμός. ‘Αν δεν κάνεις όλα τα challenges που σου δίνουμε, δεν θα σ’ αφήσουμε ήσυχο’. Και του δώσανε το τελευταίο το challenge και του είπανε ‘αν το κάνεις αυτό, σε αφήνουμε και εσένα και την οικογένειά σου ήσυχους’», εξομολογείται. «Αν ήξερα όλα αυτά που ξέρω σήμερα, ο Χριστόφορός μου θα ήταν παρών. Προσπαθώ πάντα να είμαι δυνατός, αλλά… θέλω σας παρακαλώ να προσέχετε τα παιδιά σας, να τα αγαπάτε, να τα λατρεύετε, να τα αγκαλιάζετε και να τους φεύγετε από αυτές τις σελίδες τις επικίνδυνες».

Ο τραγικός χαμός του το 2022 είχε συγκλονίσει την Αγγλία αλλά και την Κύπρο από όπου είναι η καταγωγή της οικογένειας. Οι γονείς του Χριστόφορου, Γιώργος και η Αρετή αφιέρωσαν τη ζωή τους στον αγώνα να ενημερώσουν γονείς και παιδιά για τους κρυφούς κινδύνους των social media.

«Μετά από αυτό είναι το Minecraft και το Fortnite. Τα παιδιά που παίζουν νομίζουν πως ότι αυτοί είναι οι φίλοι τους αλλά η αλήθεια είναι πως ότι αυτοί δεν είναι οι φίλοι τους».

Για τον θάνατο του 15χρονου παιδιού δεν βρέθηκε κανένας ένοχος, γιατί πολύ απλά οι φίλοι που συνομιλούσε δεν υπήρχαν. Ήταν ψεύτικα προφίλ από ανώνυμους χρήστες.

«Τα τέσσερα άτομα που του μιλούσανε στο Discord, μετά, όταν ο Χριστόφορος ‘έφυγε’, του στείλανε μήνυμα και του είπανε ‘are you dead?’. Και μάθαμε μετά, όταν ‘έφυγε’ ο Χριστόφορος, πως αυτοί οι τέσσερις που υποτίθεται δεν ξέρανε ο έναw τον άλλοn, ήταν το ίδιο IP address. Αυτό είναι φοβερό και δεν θα μπορείς να τους βρεις γιατί είναι μέσω του dark web», αναφέρει ο πατέρας του.

Ένας στους τρεις έφηβους στην Ελλάδα έχει δεχτεί κάποια μορφή παρενόχλησης στο διαδίκτυο, ενώ το 20% αυτών δεν μιλούν ποτέ σε κανέναν, κάτι που δυσχεραίνει την επίλυση του ζητήματος.