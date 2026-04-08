Συναγερμός στο ΑΠΘ: Στη ΜΕΘ με μηνιγγίτιδα 19χρονος φοιτητής

Με μηνιγγίτιδα διαγνώστηκε 19χρονος φοιτητής του τμήματος Κτηνιατρικής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ), προκαλώντας ανησυχία στην πανεπιστημιακή κοινότητα.

Ο φοιτητής, που κατάγεται από τη Θεσσαλία, είχε παρακολουθήσει μαθήματα την προηγούμενη εβδομάδα, και τα πρώτα συμπτώματα της νόσου εκδηλώθηκαν το Σαββατοκύριακο, κατά την επιστροφή του στην πόλη καταγωγής του για το Πάσχα.

Η κατάσταση του 19χρονου επιδεινώθηκε και, τη Μεγάλη Δευτέρα, διακομίστηκε στο νοσοκομείο, όπου κρίθηκε αναγκαία η εισαγωγή του στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας (ΜΕΘ).

Σύμφωνα με πληροφορίες, η υγεία του φοιτητή είναι σταθερή, και οι γιατροί παρακολουθούν στενά την εξέλιξή του.

Οδηγίες ΕΟΔΥ για στενές επαφές

Ο Εθνικός Οργανισμός Δημόσιας Υγείας (ΕΟΔΥ) εξέδωσε οδηγίες για τα άτομα που ήρθαν σε στενή επαφή με τον φοιτητή, συνιστώντας τη χορήγηση χημειοπροφύλαξης για τους υψηλού κινδύνου επαφών.

Παράλληλα, ο ΕΟΔΥ διευκρίνισε ότι δεν απαιτείται απολύμανση στους χώρους της Κτηνιατρικής Σχολής του ΑΠΘ, καθώς η μηνιγγιτιδοκοκκική νόσος δεν μεταδίδεται μέσω επιφανειών, αφού το βακτήριο δεν επιβιώνει στο περιβάλλον.

Ενημέρωση στους φοιτητές

Καθηγήτρια του Τμήματος Κτηνιατρικής του ΑΠΘ, που διδάσκει στο μάθημα «Ειδική Βακτηριολογία, Μυκητολογία, Ιολογία και Λοιμώδη Νοσήματα», απέστειλε email στους φοιτητές.

Στην επιστολή της, καλεί όσους παρακολούθησαν τα εργαστήρια την περασμένη εβδομάδα να επικοινωνήσουν άμεσα με τον γενικό τους ιατρό και να ακολουθήσουν τις οδηγίες του ΕΟΔΥ.

Παρά την ανησυχία που έχει προκληθεί, το μήνυμα τονίζει ότι δεν υπάρχει λόγος έντονης ανησυχίας, αλλά η προληπτική επικοινωνία με γιατρό κρίνεται απαραίτητη.

Οι αρμόδιες αρχές παρακολουθούν στενά την κατάσταση, ενώ βρίσκεται σε εξέλιξη η ιχνηλάτηση των επαφών του φοιτητή.