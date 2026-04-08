Καιρός: Βροχές και πτώση της θερμοκρασίας έως τη Μεγάλη Παρασκευή - Ηλιοφάνεια και ήπιοι άνεμοι την Κυριακή του Πάσχα

Με καλοκαιρινές θερμοκρασίες και αίθριο καιρό ξεκίνησε η Μεγάλη Εβδομάδα, ωστόσο το σκηνικό αναμένεται να μεταβληθεί σταδιακά τις επόμενες ημέρες, σύμφωνα με την πρόγνωση του μετεωρολόγου Γιώργου Τσατραφύλλια, ο οποίος περιγράφει μια πρόσκαιρη αστάθεια πριν από τη βελτίωση των συνθηκών ανήμερα το Πάσχα.

Ο μετεωρολόγος Γιώργος Τσατραφύλλιας, στην πρόγνωσή του για τις ημέρες του Πάσχα, επισημαίνει ότι θα δούμε τον καιρό να αλλάζει. Όπως είπε στο δελτίο ειδήσεων του Alpha, οι υψηλές θερμοκρασίες που καταγράφηκαν στις αρχές της εβδομάδας – με τον υδράργυρο να φθάνει έως και τους 28 βαθμούς στη νότια Ελλάδα και τους 26 στην Αττική – θα δώσουν τη θέση τους σε πιο ήπιες τιμές, συνοδευόμενες από τοπικά φαινόμενα.

Αύριο, Μεγάλη Πέμπτη (09.04.2026), θα κάνουν την εμφάνισή τους βροχές και αυξημένη αστάθεια, κυρίως στην κεντρική και βόρεια χώρα, με τα φαινόμενα να εκδηλώνονται κατά κύριο λόγο τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες. Η θερμοκρασία αναμένεται να υποχωρήσει ελαφρώς, στους 23 με 24 βαθμούς Κελσίου, ενώ οι βοριάδες δεν θα ξεπεράσουν τα 5 μποφόρ, επιτρέποντας ομαλές μετακινήσεις για τους εκδρομείς.

Παρόμοιο θα είναι το σκηνικό του καιρού και τη Μεγάλη Παρασκευή (10.04.2026), με περισσότερη συννεφιά και τοπικές βροχές, κυρίως κατά τη διάρκεια της ημέρας. Ωστόσο, σύμφωνα με την πρόγνωση, η αστάθεια θα περιοριστεί πριν από το βράδυ, γεγονός που σημαίνει ότι η περιφορά του Επιταφίου δεν αναμένεται να επηρεαστεί.