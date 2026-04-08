Πάτρα: Συλλήψεις και ταυτοποίηση ανηλίκων για τον ξυλοδαρμό 17χρονου

Εκτός κινδύνου το θύμα- Σε εξέλιξη οι έρευνες για την πλήρη εξιχνίαση της υπόθεσης
Στην πλατεία Κυψέλης, στα Ζαρουχλέικα, της Πάτρας, το βράδυ της Τρίτης 7 Απριλίου 2026, 17χρονος δέχθηκε άγριο ξυλοδαρμό από συνομήλικό του, με τη συμμετοχή τουλάχιστον 15 ακόμη ατόμων.
Το θύμα δέχθηκε γροθιές και κλωτσιές στο πρόσωπο και στο σώμα, με αποτέλεσμα να διακομιστεί με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ σε νοσοκομείο, όπου νοσηλεύεται εκτός κινδύνου. Έχει ήδη διαταχθεί ιατροδικαστική εξέταση.
Η Αστυνομία συνέλαβε έναν 17χρονο ως δράστη, καθώς και τη μητέρα του για παραμέληση εποπτείας ανηλίκου, ενώ ταυτοποιήθηκε και ένας 16χρονος που φέρεται να εμπλέκεται στο περιστατικό. Ωστόσο, με προφορική εντολή του εισαγγελέα Πατρών, ο ανήλικος κατηγορούμενος και η μητέρα του αφέθηκαν ελεύθεροι.
Η έρευνα για την πλήρη εξιχνίαση της υπόθεσης βρίσκεται σε εξέλιξη.
