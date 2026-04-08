Αγρίνιο: Αναστάτωση σε παιδότοπο- Ανήλικος Ρομά απείλησε παιδιά με σουγιά

Ανησυχία προκάλεσε σε πολλούς γονείς συμβάν με ανήλικους Ρομά που απείλησαν παιδιά σε χώρο αναψυχής πλησίον της κεντρικής πλατείας του Αγρινίου.

Σύμφωνα με πληροφορίες, του agriniopress.gr όλα συνέβησαν το απόγευμα της Μεγάλης Τετάρτης όταν μία παρέα Ρομά φέρεται πως έβγαλαν αιχμηρό αντικείμενο με πρόθεση να κλέψουν.

Αυτόπτες μάρτυρες μιλούν για σουγιαδάκι που είχε στην κατοχή του νεαρός Ρομά. Στο σημείο επικράτησε αναστάτωση με γονείς να σπεύδουν και ταυτόχρονα κλήθηκε και η Αστυνομία.

Άνδρες της ομάδας ΔΙ.ΑΣ προχώρησαν στην προσαγωγή ενός νεαρού Ρομά.