Λευκός Οίκος: Στο τραπέζι η έξοδος των ΗΠΑ από το ΝΑΤΟ

Ο Λευκός Οίκος κατηγόρησε σήμερα τις χώρες-μέλη του ΝΑΤΟ ότι «γύρισαν την πλάτη» στις ΗΠΑ καθώς δεν στήριξαν τη χώρα στον πόλεμό της εναντίον του Ιράν.

«Δοκιμάστηκαν και απέτυχαν» είπε η εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου Κάρολαϊν Λέβιτ, λέγοντας ότι επικαλείται επακριβώς μια δήλωση του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ.

«Θα πρόσθετα ότι είναι πολύ λυπηρό που το ΝΑΤΟ γύρισε την πλάτη στους Αμερικανούς κατά τις τελευταίες έξι εβδομάδες, ενώ οι Αμερικανοί είναι αυτοί που χρηματοδοτούν την άμυνά τους», πρόσθετε.

Ο πρόεδρος Τραμπ, που πρόκειται να συναντηθεί σήμερα το απόγευμα με τον γενικό γραμματέα του ΝΑΤΟ Μαρκ Ρούτε θα συζητήσει μαζί του την πιθανότητα αποχώρησης των ΗΠΑ από τη συμμαχία, τόνισε η Λέβιτ.

«Είναι ένα θέμα που έχει συζητήσει ο πρόεδρος, και πιστεύω ότι είναι κάτι που ο ίδιος θα συζητήσει σε λίγες ώρες με τον γενικό γραμματέα Ρούτε. Ισως να λάβετε πληροφορίες απευθείας από τον πρόεδρο ύστερα από αυτή τη συνάντηση», δήλωσε στους δημοσιογράφους η εκπρόσωπος Τύπου του Λευκού Οίκου.

Το Μεγάλο Σάββατο ξεκινά στο Πακιστάν ο πρώτος γύρος των διαπραγματεύσεων ΗΠΑ – Ιραν

Ο Λίβανος δεν περιλαμβάνεται στους όρους της κατάπαυσης του πυρός, διάρκειας δύο εβδομάδων, που συμφωνήθηκε μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν, δήλωσε απόψε η εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου Κάρολαϊν Λέβιτ.

Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου εξέφρασε τη στήριξή του στην προσέγγιση του πρόεδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, σε τηλεφωνική επικοινωνία που είχαν αργά το βράδυ της Τρίτης, είπε η εκπρόσωπος, σημειώνοντας ότι οι δύο ηγέτες θα συνεχίσουν να συζητούν το θέμα του Λιβάνου.

Σύμφωνα με τη Λέβιτ, η διαπραγματευτική ομάδα των ΗΠΑ, με επικεφαλής τον αντιπρόεδρο Τζ. Ντ. Βανς, θα αναχωρήσει για το Πακιστάν όπου το Σάββατο θα ξεκινήσει ο πρώτος γύρος των διαπραγματεύσεων. Στις συνομιλίες θα συμμετάσχουν επίσης ο ειδικός απεσταλμένος των ΗΠΑ Στιβ Γουίτκοφ και ο γαμπρός του προέδρου Τραμπ, Τζάρεντ Κούσνερ.

Η εκπρόσωπος είπε ότι ο Βανς διαδραμάτισε εξ αρχής «σημαντικό ρόλο» στο θέμα του Ιράν και ότι υπήρξαν επίσης συνομιλίες «σε υψηλό επίπεδο» με την Κίνα.

Η Λέβιτ υποστήριξε εξάλλου ότι το Ιράν έχει αφήσει να εννοηθεί ότι θα παραδώσει τα αποθέματα εμπλουτισμένου ουρανίου που διαθέτει.

Για το Ορμούζ, είπε ότι η Ουάσινγκτον παρατηρεί αύξηση των διελεύσεων πλοίων μετά τη συμφωνία.

«Μπορώ να ανακοινώσω ότι ο πρόεδρος στέλνει τη διαπραγματευτική του ομάδα υπό την ηγεσία του Αντιπροέδρου των Ηνωμένων Πολιτειών, Τζ. Ντ. Βανς, με τον ειδικό απεσταλμένο Γουίτκοφ και τον κύριο Κούσνερ, στην Ισλαμαμπάντ για συνομιλίες αυτό το Σαββατοκύριακο», δήλωσε η Λέβιτ στους δημοσιογράφους στην αίθουσα ενημέρωσης του Λευκού Οίκου.

Λευκός Οίκος: Το Ιράν υπέβαλε δύο προτάσεις: μία “μη σοβαρή” και μία “εφικτή”

Η εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου προσπάθησε να ξεκαθαρίσει τι έχουν ήδη συμφωνήσει οι ΗΠΑ και το Ιράν, υποδεικνύοντας ότι μετά από ένα πρώτο σχέδιο που κρίθηκε ως «μη σοβαρό», μια δεύτερη πρόταση θεωρήθηκε ως «πρακτικό» σημείο εκκίνησης για εντατικές διαπραγματεύσεις που αναμένεται να ξεκινήσουν το Σαββατοκύριακο.

Η πρόταση δέκα σημείων που είχε αρχικά καταθέσει το Ιράν ήταν «ουσιαστικά μη σοβαρή, απαράδεκτη και πλήρως απορριφθείσα», δήλωσε η Καρολάιν Λέβιτ. Στη συνέχεια το Ιράν «κατέθεσε ένα πιο λογικό, εντελώς διαφορετικό και συμπυκνωμένο σχέδιο», πρόσθεσε.

Η ίδια δήλωσε ότι ο Τραμπ και η ομάδα του θεωρούν το εναλλακτικό σχέδιο ως «πρακτική βάση για διαπραγμάτευση» και ότι μπορεί να εναρμονιστεί με την πρόταση 15 σημείων της αμερικανικής κυβέρνησης, υποδηλώνοντας ότι υπάρχει διάσταση μεταξύ των δημόσιων δηλώσεων του Ιράν και αυτών που μεταφέρει ιδιωτικά στην ομάδα του Τραμπ.

Οι διαπραγματευτές θα εργαστούν για να συγχωνεύσουν αυτά τα πλαίσια σε μια συμφωνία κατά τις κλειστές συνομιλίες που ξεκινούν στην Ισλαμαμπάντ το Σάββατο.

«Οι “κόκκινες γραμμές” του προέδρου, δηλαδή το τέλος της εμπλουτισμού ουρανίου στο Ιράν, δεν έχουν αλλάξει», είπε η Λέβιτ.

Ο Νετανιάχου “στηρίζει τον πρόεδρο”

Όταν ρωτήθηκε αν ο Ισραηλινός ηγέτης υποστηρίζει τη συμφωνία κατάπαυσης του πυρός, η Λέβιτ απάντησε ότι ο πρωθυπουργός του Ισραήλ, Μπενιαμίν Νετανιάχου, υποστηρίζει τον Ντόναλντ Τραμπ.

Ερωτηθείς για τη θέση του Νετανιάχου σχετικά με τη συμφωνία, δεδομένων των αυξημένων επιθέσεων του Ισραήλ στον Λίβανο, κατά τη διάρκεια της σημερινής συνέντευξης Τύπου, η Λέβιτ είπε ότι ο Τραμπ μίλησε με τον Νετανιάχου κατ’ ιδίαν χθες το βράδυ και «μετέφερε ακριβώς αυτό που είπε στον κόσμο δημόσια: ότι υποστηρίζει τον πρόεδρο και ότι το Ισραήλ παραμένει βασικός σύμμαχος και εταίρος των Ηνωμένων Πολιτειών».