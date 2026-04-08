Στενά Ορμούζ- Το ηχητικό μήνυμα των Φρουρών της Επανάστασης: Θα καταστρέψουμε όποιο πλοίο διέλθει χωρίς άδεια

«Προσοχή σε όλα τα πλοία στον Περσικό Κόλπο και τον Κόλπο του Ομάν. Εδώ σταθμός ναυτικού των Φρουρών της Επανάστασης. Η διέλευση από τα Στενά του Ορμούζ παραμένει κλειστή και απαιτείται άδεια από τους Φρουρούς της Επανάστασης πριν από τη διέλευση. Οποιοδήποτε πλοίο επιχειρήσει να περάσει θα αποτελέσει στόχο και θα καταστραφεί », αναφέρεται στο σχετικό μήνυμα των ιρανικών Αρχών, το οποιο δημοσιεύει η kathimerini.gr .

Στο μήνυμά τους, οι Φρουροί της Επανάστασης προειδοποιούν τα πλοία ότι τα Στενά του Ορμούζ παραμένουν κλειστά και ότι η διέλευση πραγματοποιείται μόνο έπειτα από ειδική άδεια των ιδίων.

Ηχητικό μήνυμα των Φρουρών της Επανάστασης προς τα πληρώματα των εμπορικών πλοίων που βρίσκονται στον Περσικό Κόλπο και τον Κόλπο του Ομάν.

Νετανιάχου: Η εκεχειρία δεν είναι το τέλος

Σε διάγγελμα προς τον ισραηλινό λαό, λίγες ώρες μετά την ανακοίνωση της εκεχειρίας μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν, ο Μπενιαμίν Νετανιάχου ξεκαθάρισε ότι οι στρατιωτικές επιχειρήσεις δεν έχουν ολοκληρωθεί, ενώ παράλληλα εξήρε την ανθεκτικότητα των πολιτών και των ενόπλων δυνάμεων της χώρας του.

«Πετύχαμε μαζί τεράστια επιτεύγματα», δήλωσε ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός, συμπληρώνοντας: «οι μαχητές μας στο μέτωπο, και εσείς στα μετόπισθεν».

Ο Νετανιάχου ξεκίνησε την ομιλία του δηλώνοντας ότι επιθυμεί να «σκύψει το κεφάλι» προς τιμήν των Ισραηλινών που σκοτώθηκαν στον πόλεμο, ενώ υπογράμμισε τη στρατηγική αλλαγή των ισορροπιών στην περιοχή.

«Το Ιράν είναι πιο αδύναμο από ποτέ, το Ισραήλ είναι πιο δυνατό από ποτέ – αυτό είναι το τελικό συμπέρασμα», τόνισε χαρακτηριστικά.

Ο Νετανιάχου διευκρίνισε ότι η εκεχειρία δεν αποτέλεσε έκπληξη για το Ισραήλ και τη χαρακτήρισε ως μια «στάση στον δρόμο για την επίτευξη των στόχων».

Παράλληλα, ήταν κατηγορηματικός ως προς τη συνέχεια των επιχειρήσεων.

«Αυτό δεν είναι το τέλος της εκστρατείας. Το Ιράν προσέρχεται σε αυτές τις διαπραγματεύσεις ενώ είναι χτυπημένο και πιο αδύναμο από ποτέ».

Σύμφωνα με τον Νετανιάχου, το ιρανικό καθεστώς έχει οπισθοχωρήσει κατά «δεκαετίες», υποστηρίζοντας μάλιστα ότι η Τεχεράνη δεν είναι πλέον σε θέση να κατασκευάσει νέους πυραύλους, αλλά χρησιμοποιεί τα υπάρχοντα αποθέματα από τις αποθήκες της.

Πυρηνικό πρόγραμμα Τεχεράνης και σχέσεις με τις ΗΠΑ

Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στη δέσμευση για την απομάκρυνση του πυρηνικού υλικού από το Ιράν, τονίζοντας πως το Ισραήλ «έχει περισσότερους στόχους να ολοκληρώσει», στέλνοντας το μήνυμα πως η στρατιωτική ετοιμότητα παραμένει στο υψηλότερο επίπεδο.

«Θα τους επιτύχουμε», υποσχέθηκε ο Νετανιάχου, συμπληρώνοντας: «είτε μέσω συμφωνίας, είτε μέσω της επανέναρξης των μαχών».

Παράλληλα, εξήρε τη συνεργασία με την Ουάσινγκτον και την προσωπική του σχέση με τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ.

«Πρόεδρε Τραμπ, αγαπημένε μου φίλε Ντόναλντ, θα ήθελα να σε ευχαριστήσω για την ηγεσία σου και τη φιλία σου», είπε χαρακτηριστικά.

Ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός σημείωσε ότι οι ΗΠΑ και το Ισραήλ «αλλάζουν το πρόσωπο της Μέσης Ανατολής».

Η εκεχειρία και οι στόχοι του Ισραήλ

Ο Ισραηλινός ηγέτης υπογράμμισε ότι η χώρα του δεν θα διστάσει να εγκαταλείψει τη διπλωματική οδό εάν κριθεί απαραίτητο, σημειώνοντας ότι το Ισραήλ «είναι έτοιμο να επιστρέψει στη μάχη ανά πάσα στιγμή».

«Το δάχτυλο είναι στη σκανδάλη», προειδοποίησε χαρακτηριστικά.

Κατάρ σε Ισραήλ: Σταματήστε τις «βάρβαρες σφαγές» στον Λίβανο

Το Κατάρ καταδίκασε «τη σειρά βίαιων ισραηλινών αεροπορικών επιθέσεων που έπληξαν σήμερα εκτεταμένες περιοχές του Λιβάνου» και είχαν ως αποτέλεσμα τον θάνατο τουλάχιστον 254 ανθρώπων και τον τραυματισμό 1.165.

Σε δήλωση του υπουργείου Εξωτερικών του Κατάρ αναφέρεται ότι οι επιθέσεις αποτελούν «επικίνδυνη κλιμάκωση και κατάφωρη παραβίαση της κυριαρχίας του Λιβάνου, των κανόνων του διεθνούς ανθρωπιστικού δικαίου και της απόφασης (1701) του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών».

«Το υπουργείο Εξωτερικών καλεί τη διεθνή κοινότητα να εκπληρώσει τις ευθύνες της, υποχρεώνοντας τις ισραηλινές Αρχές κατοχής να σταματήσουν τις βάρβαρες σφαγές και τις επαναλαμβανόμενες επιθέσεις εναντίον του Λιβάνου, και να τις καταστήσει υπεύθυνες για την τήρηση των διεθνών συμβάσεων και νόμων».

Ιράν: Θα υπάρξει «δυσάρεστη απάντηση» αν δεν σταματήσουν οι επιθέσεις στον Λίβανο

Οι Φρουροί της Επανάστασης καταδίκασαν τη «βάρβαρη σφαγή στη Βηρυτό» από το Ισραήλ, σύμφωνα με δήλωση που δημοσίευσε το ημιεπίσημο ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων Tasnim.

«Εάν οι επιθέσεις εναντίον του Λιβάνου δεν σταματήσουν αμέσως, θα δώσουμε μια δυσάρεστη απάντηση στους επιτιθέμενους στην περιοχή», αναφέρεται σε ανακοίνωση.