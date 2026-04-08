Σώμα Ελληνικού Οδηγισμού: Τριήμερη εκπαίδευση στελεχών στην Πάτρα «με πυξίδα τη φύση»

Με σύνθημα «Με πυξίδα τη φύση», το Σώμα Ελληνικού Οδηγισμού πραγματοποίησε τριήμερη εκπαίδευση ενήλικων μελών του, από 3 έως 5 Απριλίου 2026, στο Πάρκο Εκπαιδευτικών Δράσεων του Δήμου Πατρέων στην Πλαζ ΕΟΤ. Στελέχη από 11 Τοπικά Τμήματα της χώρας αποκόμισαν βιωματική εμπειρία στη ζωή στη φύση, εμπλουτίζοντας τις γνώσεις τους για την οργάνωση δράσεων, εκδρομών και κατασκηνώσεων.

Το Τμήμα Πάτρας, σε ανακοίνωσή του, αναφέρει: "Με σύνθημα «Με πυξίδα τη φύση», πραγματοποιήθηκε από 3 έως 5 Απριλίου 2026 εκπαίδευση ενήλικων μελών του Σώματος Ελληνικού Οδηγισμού στις εγκαταστάσεις του Πάρκου Εκπαιδευτικών Δράσεων του Δήμου Πατρέων, στην Πλαζ ΕΟΤ.

Οι συμμετέχοντες, μέσα από βιωματικές δραστηριότητες στην ύπαιθρο, εκπαιδεύτηκαν σε δεξιότητες, που αφορούν στη ζωή στη φύση και στην οργάνωση δράσεων, εκδρομών και κατασκηνώσεων για τα παιδιά των Ομάδων τους.

Στην εκπαίδευση συμμετείχαν μέλη από τα Τοπικά Τμήματα Πάτρας, Αγριάς, Καρδίτσας, Σκιάθου, Ηρακλείου Αττικής, Σαλαμίνας, Κέρκυρας, Λαμίας, Χαλανδρίου, Άμφισσας και Βόλου, ενισχύοντας έτσι την ανταλλαγή εμπειριών.

Οι θεματικές περιλάμβαναν τεχνικές γνώσεις, διατροφή, σχεδιασμό προγραμμάτων και προϋπολογισμών, οικολογικό αποτύπωμα καθώς και διαχείριση κρίσεων και πρώτες βοήθειες.

Η εκπαίδευση ανέδειξε τη σημασία της βιωματικής μάθησης και της επαφής με τη φύση, ως βασικά στοιχεία της Οδηγικής μεθόδου, ενισχύοντας τον ρόλο των εθελοντών Στελεχών στη διαμόρφωση υπεύθυνων και ενεργών πολιτών.

Ιδιαίτερες ευχαριστίες εκφράζονται στο Δήμο Πατρέων για την παραχώρηση και τη φιλοξενία στις εγκαταστάσεις του ΠΕΔ καθώς και στον κ. Γιώργο Γραμματίκα, Νοσηλευτή-Εκπαιδευτή Α΄ Βοηθειών ΕΕΕΠΦ-ERC για την πραγματοποίηση του εκπαιδευτικού θέματος Πρώτων Βοηθειών"