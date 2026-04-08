Πάτρα Συνεχίζονται οι απάτες με το Fuel Pass - Νέα ψεύτικα μηνύματα - ΦΩΤΟ

Συνεχίζονται οι προσπάθειες επιτήδειων που αποστέλλουν ψεύτικα μηνύματα προκειμένου να εξαπατήσουν τους πολίτες με αφορμή την επιδότηση του Fuel Pass.

Οι εγκληματίες προσποιούνται τις επίσημες ειδοποιήσεις από το gov.gr που λαμβάνουν οι πολίτες και στέλνουν παραπλανητικά μηνύματα, επιχειρώντας να υποκλέψουν τα προσωπικά δεδομένα και τα διαπιστευτήρια των τραπεζικών λογαριασμών των πολιτών.

Τα νέα μηνύματα, που έχουν ως αποστολείς 12ψήφιους αριθμούς, έκαναν την εμφάνισή τους τις τελευταίες ώρες. Τα SMS «ενημερώνουν» τους παραλήπτες ότι δήθεν δικαιούνται οικονομική ενίσχυση καυσίμων μέσω του προγράμματος Fuel Pass III. Οι πολίτες καλούνται να ενεργοποιήσουν άμεσα την κάρτα τους μέσω συνδέσμου που περιλαμβάνεται στο μήνυμα.

Ο σύνδεσμος οδηγεί σε ψεύτικη ιστοσελίδα που μιμείται την επίσημη πλατφόρμα του gov.gr, με σκοπό την υποκλοπή ευαίσθητων πληροφορίων. Παράλληλα, οι δράστες ασκούν πίεση στους χρήστες, προειδοποιώντας ότι η μη έγκαιρη ενεργοποίηση θα οδηγήσει σε απώλεια της επιδότησης.

Δείτε ένα από τα ψεύτικα μηνύματα:

«Επίσημη Ειδοποίηση gov .gr – Fuel Pass III

Δικαιούστε οικονομική ενίσχυση καυσίμων μέσω του προγράμματος Fuel Pass III.

Σημαντικό: Η μη ενεργοποίηση εντός της προθεσμίας θα οδηγήσει σε ακύρωση της επιδότησης.

Αν ο παραπάνω σύνδεσμος δεν λειτουργεί, απαντήστε με “Y” για να λάβετε νέο σύνδεσμο ενεργοποίησης.

Ελληνική Δημοκρατία – Υπουργείο Οικονομικών».