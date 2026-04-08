Θρίλερ στη NASA: Νεκρός και ένατος επιστήμονας από άγνωστη αιτία

Ο Μάικλ Χικς , ερευνητής στο Εργαστήριο Αεριώθησης (JPL) της NASA, απεβίωσε στις 30 Ιουλίου 2023, σε ηλικία 59 ετών. Ωστόσο, η αιτία θανάτου του δεν δημοσιοποιήθηκε ποτέ και δεν βρέθηκε κανένα αρχείο νεκροψίας.

Δημοσίευμα της Daily Mail αναφέρει πως, αν και δεν έχουν υπάρξει δημόσιες καταγγελίες για εγκληματική ενέργεια, ο «αθόρυβος» θάνατος του Χικς έχει σημάνει συναγερμό στους ειδικούς σε θέματα εθνικής ασφάλειας: ο 59χρονος επιστήμονας της NASA ήταν το ένατο άτομο με δεσμούς με τα διαστημικά ή πυρηνικά μυστικά των ΗΠΑ που έχει πεθάνει ή εξαφανιστεί μυστηριωδώς τα τελευταία χρόνια.

Οι εξαφανίσεις

Η Μόνικα Ρέζα, Διευθύντρια της Ομάδας Επεξεργασίας Υλικών του JPL, εξαφανίστηκε χωρίς ίχνος τον Ιούνιο του 2025, λίγους μήνες μετά την έναρξη της θητείας της στο εργαστήριο της NASA.

Ο Φρανκ Μέηγουολντ, μακροχρόνιος συναδέλφος του Χικς πέθανε τον Ιούλιο του 2024 σε ηλικία 61 ετών, με ακόμη λιγότερη δημόσια αναγνώριση του πρόωρου θανάτου του.

Ο 67χρονος αστροφυσικός Καρλ Γκρίλμερ, ερευνητής του Ινστιτούτου Τεχνολογίας της Καλιφόρνια, δολοφονήθηκε στην μπροστινή βεράντα του σπιτιού του στις 16 Φεβρουαρίου 2026. Το έργο του υποστηρίχθηκε σε μεγάλο βαθμό από το JPL της NASA και ο Γκρίλμερ συμμετείχε προσωπικά σε μεγάλες αποστολές διαστημικών τηλεσκοπίων με επικεφαλής τη NASA.

Και οι τρεις αυτοί επιστήμονες είχαν στενούς δεσμούς με τον Χικς, καθώς όλοι τους εργάζονταν στο Jet Propulsion Lab ή συμμετείχαν σε αποστολές της NASA εκεί.

Κανένα επιβεβαιωμένο πρόβλημα υγείας

Παραδόξως, καμία νεκρολογία του Χικς από όσες αναρτήθηκαν στο διαδίκτυο δεν ανέφερε κάποιο πρόβλημα υγείας πριν από τον αιφνίδιο θάνατο του 59χρονου, περίπου ένα χρόνο μετά την αποχώρησή του από το JPL της NASA.

Μια παρόμοια κατάσταση εκτυλίχτηκε μετά τον θάνατο του Μάιβαλντ στις 4 Ιουλίου 2024, όταν ο εξέχων ερευνητής του JPL πέθανε στο Λος Άντζελες από άγνωστες συνθήκες.

Επιπλέον, τουλάχιστον άλλοι τέσσερις ειδικοί επιστήμονες έχουν χαθεί τους τελευταίους μήνες σε όλες τις ΗΠΑ, συμπεριλαμβανομένης της πολύκροτης εξαφάνισης του απόστρατου στρατηγού της Πολεμικής Αεροπορίας, Ουίλιαμ ΜακΚάσλαντ και της δολοφονίας του διακεκκριμένου φυσικού Νούνο Λουρέιρο.

Ο 68χρονος ΜακΚάσλαντ ήταν ο τελευταίος που εξαφανίστηκε χωρίς ίχνος στις 27 Φεβρουαρίου 2026, αφού φέρεται να έφυγε από το σπίτι του με τα πόδια μόνο με ένα πιστόλι.

Η σύνδεση των γεγονότων

Η εξαφάνιση του ΜακΚάσλαντ, ο οποίος φέρεται να κατείχε πυρηνικά μυστικά και μυστικά σχετικά με UFO, έχει συνδεθεί με την Ρεζά και τον Γκρίλμερ μέσω της εργασίας τους στην προηγμένη επιστήμη πυραύλων ή πυραύλων.

Επιπλέον, οι Άντονι Τσάβες και Μελίσα Κάσιας, οι οποίοι εργάζονταν και οι δύο στο Εθνικό Εργαστήριο του Λος Άλαμος (LANL), εξαφανίστηκαν από τα σπίτια τους το 2025 υπό σχεδόν πανομοιότυπες συνθήκες.

Και οι δύο εθεάθησαν τελευταία φορά να φεύγουν από τα σπίτια τους στο Νέο Μεξικό με τα πόδια, αφήνοντας πίσω τους τα αυτοκίνητα, τα κλειδιά, τα πορτοφόλια και τα τηλέφωνά τους, προτού εξαφανιστούν χωρίς ίχνος.

Σε ένα άλλο μυστηριώδες περιστατικό, ο Τζέισον Τόμας, φαρμακευτικός ερευνητής που δοκιμάζει θεραπείες για τον καρκίνο στη Novartis, βρέθηκε νεκρός σε μια λίμνη της Μασαχουσέτης στις 17 Μαρτίου 2026, αφού είχε εξαφανιστεί χωρίς ίχνος τρεις μήνες νωρίτερα.

Η NASA και η JPL δεν έχουν σχολιάσει τους θανάτους των Μέηγουολντ και Χικς ούτε απάντησαν στα ερωτήματα της Daily Mail σχετικά με τη φύση του έργου των επιστημόνων, πριν από τους θανάτους τους.