Δυτική Ελλάδα: Χάσμα μεταξύ ζήτησης και τιμών στα αμνοερίφια λίγο πριν το Πάσχα- Στους δρόμους τα κλιμάκια ελέγχου

Παρά την επαρκή προσφορά αμνοεριφίων στην αγορά, που καλύπτεται τόσο από την εγχώρια παραγωγή όσο και από εισαγωγές, η κατανάλωση παραμένει συγκρατημένη, με την κίνηση στα κρεοπωλεία να υπολείπεται των προσδοκιών.

Οι καταναλωτές εμφανίζονται ολοένα και πιο επιφυλακτικοί, περιορίζουν τις ποσότητες ή στρέφονται σε πιο οικονομικές επιλογές, προσπαθώντας να συγκρατήσουν το συνολικό κόστος υπό το βάρος της συνεχιζόμενης ακρίβειας.

«Φυσικά και υπάρχει επάρκεια στα αμνοερίφια για το Πάσχα αλλά από τα σφαγεία, όπου πάμε και πραγματοποιούμε ελέγχους, μας περιγράφουν μια αγορά όπου οι τιμές κινούνται ανοδικά, χωρίς όμως η κατανάλωση να ακολουθεί με τον ίδιο ρυθμό, επιβεβαιώνοντας το χάσμα ανάμεσα στις τιμές και τη ζήτηση. Ίσως οι περισσότεροι περιμένουν να πάνε την τελευταία στιγμή για να μειωθούν, αν μειωθούν οι τιμές» επισημαίνει στο thebest.gr ο Αντιπεριφερειάρχης Αγροτικής Ανάπτυξης, Ανδρέας Φίλιας.

Αναφερόμενος στους ελέγχους που διενεργεί η Περιφέρεια, κυρίως στα σφαγεία, ο κ. Φίλιας τονίζει ότι όλοι τηρούν τις προβλεπόμενες διαδικασίες. «Παρακολουθούμε από την αρχή ολόκληρη τη διαδικασία, την απολύμανση, τη σφαγή και ό,τι άλλο προβλέπεται. Τα μέτρα τηρούνται επακριβώς και μέχρι στιγμής δεν έχουμε εντοπίσει κάτι το μεμπτό. Ελέγχουμε επίσης τα παραστατικά, τα οποία είναι επίσης εντάξει, όλα τα ζώα φέρουν τα απαραίτητα έγγραφα, άδεια σφαγής, πιστοποιητικά απολύμανσης, κ.ο.κ.».

Ο Αντιπεριφερειάρχης απευθύνει και σύσταση προς τους καταναλωτές: «Θα πρέπει να ελέγχουν πάντα τη σφραγίδα και την ετικέτα. Η σφραγίδα πιστοποιεί ότι η σφαγή έχει πραγματοποιηθεί σε αδειοδοτημένο σφαγείο και άρα έχει ελεγχθεί, ενώ η ετικέτα αναφέρει την προέλευση, αυτό δεν σημαίνει ότι τα εισαγόμενα προϊόντα δεν είναι κατάλληλα, απλώς ο καταναλωτής πρέπει να γνωρίζει τι αγοράζει και πόσο το πληρώνει ανάλογα με την προέλευσή του».

Οι έλεγχοι στην υπόλοιπη αγορά

Η εικόνα της αγοράς δεν περιορίζεται μόνο στα αμνοερίφια, εντατικοί είναι οι έλεγχοι που διενεργούνται στην αγορά ενόψει Πάσχα, με πολλαπλά κλιμάκια να δρουν ταυτόχρονα σε διαφορετικά επίπεδα, από την υγειονομική συμμόρφωση των καταστημάτων εστίασης έως την καταπολέμηση της αισχροκέρδειας.

Όπως διευκρινίζει στο thebest.gr η Αντιπεριφερειάρχης Δημόσιας Υγείας Άννα Μαστοράκου, οι έλεγχοι δεν αποτελούν έκτακτο μέτρο, αλλά συνεχή πρακτική που εντείνεται την περίοδο των εορτών: «Γίνονται έλεγχοι διαρκώς και τώρα, λόγω Πάσχα, έχουν ενταθεί».

Περιγράφει αναλυτικά το πλαίσιο εντός του οποίου κινούνται οι αρμόδιες αρχές: «Εμείς κάνουμε υγειονομικούς ελέγχους στα καταστήματα εστίασης. Ο ΕΦΕΤ ασχολείται με τα τρόφιμα μαζί με εμάς. Οι επόπτες υγείας κάνουν ελέγχους στο υγειονομικό πλαίσιο, όπως η καθαριότητα, αλλά και η εναρμόνιση με τη νομοθεσία, καθώς όλοι οι υπάλληλοι πρέπει να διαθέτουν πιστοποιητικά υγείας».

Προς το παρόν, τα ευρήματα δεν καταγράφουν σοβαρές παραβάσεις. «Υπάρχει ένα μεγάλο πλαίσιο ελέγχου και προς το παρόν έχουν γίνει απλώς κάποιες συστάσεις συμμόρφωσης, χωρίς να εντοπιστούν σημαντικά παραπτώματα», τονίζει η Μαστοράκου, προσθέτοντας ότι «είναι πολλά τα κλιμάκια που ελέγχουν την αγορά ταυτόχρονα, όπως το Χημείο του Κράτους για τα ποτά, το Τελωνείο για τη διακίνηση κρεάτων, ο ΕΦΕΤ και φυσικά η ΑΑΔΕ, σε ό,τι αφορά την αισχροκέρδεια και τα οικονομικά στοιχεία κάθε επιχείρησης».