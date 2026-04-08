Το τελευταίο αντίο στον γιο της Θεανώς Φωτίου- Συντετριμμένη η οικογένεια

Το ύστατο χαίρε στον Βασίλη Ρίζο, γιο της Θεανώ Φωτίου, απευθύνουν σήμερα συγγενείς και φίλοι στο Α’ Νεκροταφείο, ο οποίος έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 49 ετών.

Η πρώην υπουργός του ΣΥΡΙΖΑ αποχαιρετά τον μοναχογιό της, ενώ βαθιά συγκινημένοι ήταν ο γιος του, Δημήτρης, καθώς και η σύντροφός του, Μαρία. Η απώλειά του ήρθε ξαφνικά, προκαλώντας σοκ.

Στην πολιτική κηδεία του Βασίλη Ρίζου δίνουν μεταξύ άλλων ο πρώην πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, Αλέξης Τσίπρας, ο πρώην πρόεδρος της ΝΕΑΡ, Αλέξης Χαρίτσης, ο πρόεδρος της Βουλής, Νικήτας Κακλαμάνης, η υπουργός Παιδείας Σοφία Ζαχαράκη, ο Ευκλείδης Τσακαλώτος, ο Γαβριήλ Σακελλαρίδης κι άλλα στελέχη της Αριστεράς.