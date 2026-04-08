Το τελευταίο αντίο στον γιο της Θεανώς Φωτίου- Συντετριμμένη η οικογένεια

Μετά την πολιτική κηδεία θα ακολουθήσει η αποτέφρωση που θα πραγματοποιηθεί στο αποτεφρωτήριο της Ριτσώνας
Το ύστατο χαίρε στον Βασίλη Ρίζο, γιο της Θεανώ Φωτίου, απευθύνουν σήμερα συγγενείς και φίλοι στο Α’ Νεκροταφείο, ο οποίος έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 49 ετών.
Η πρώην υπουργός του ΣΥΡΙΖΑ αποχαιρετά τον μοναχογιό της, ενώ βαθιά συγκινημένοι ήταν ο γιος του, Δημήτρης, καθώς και η σύντροφός του, Μαρία. Η απώλειά του ήρθε ξαφνικά, προκαλώντας σοκ.
Στην πολιτική κηδεία του Βασίλη Ρίζου δίνουν μεταξύ άλλων ο πρώην πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, Αλέξης Τσίπρας, ο πρώην πρόεδρος της ΝΕΑΡ, Αλέξης Χαρίτσης, ο πρόεδρος της Βουλής, Νικήτας Κακλαμάνης, η υπουργός Παιδείας Σοφία Ζαχαράκη, ο Ευκλείδης Τσακαλώτος, ο Γαβριήλ Σακελλαρίδης κι άλλα στελέχη της Αριστεράς.
Καλάβρυτα: Στο 75% η πληρότητα για το Πάσχα- «Ελπίζαμε ότι θα ήμασταν σε καλύτερα επίπεδα»- Πλήγμα λόγω... οδοντωτού
Μετέωρα: Η βόλτα της 66χρονης που μετατράπηκε σε τραγωδία
Δυτική Ελλάδα: Χάσμα μεταξύ ζήτησης και τιμών στα αμνοερίφια λίγο πριν το Πάσχα- Στους δρόμους τα κλιμάκια ελέγχου
