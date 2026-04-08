Βασίλης Ρίζος: Σήμερα η πολιτική κηδεία και η αποτέφρωση της σορού του γιου της Θεανούς Φωτίου

Αντί στεφάνων, η οικογένεια του εκλιπόντος ζητεί να ενισχυθεί το Αντικαρκινικό Νοσοκομείο Άγιος Σάββας
Τη Μ. Τετάρτη 8 Απριλίου θα τελεστεί η πολιτική κηδεία του Βασίλη Ρίζου, γιου της Θεανούς Φωτίου, ο οποίος πέθανε σε ηλικία 49 ετών βυθίζοντας στο πένθος τους οικείους του.
Ακολούθως, η σορός του θα μεταφερθεί στο αποτεφρωτήριο της Ριτσώνας. Αντί στεφάνων, η οικογένεια του εκλιπόντος ζητεί να ενισχυθεί το Αντικαρκινικό Νοσοκομείο Άγιος Σάββας.
Σε ανάρτησή της, η βουλευτής της ΝΕΑΡ, ενημερώνει σχετικά:
«Αποχαιρετούμε τον αγαπημένο μας Βασίλη. Η πολιτική κηδεία θα γίνει αύριο, Τετάρτη, 8 Απριλίου 2026, ώρα 12:30μμ, στο Α' Νεκτροταφείο Αθηνών. Θα ακολουθήσει αποτέφρωση στο ΚΑΝ Ριτσώνας στις 16:30μμ.
Ο γιος, Δημήτρης
Η μητέρα, Θεανώ
Η σύντροφος, Μαρία
Αντί στεφάνων όποιος επιθυμεί μπορεί να καταθέσει χρήματα στο Αντικαρκινικό Νοσοκομείο Άγιος Σάββας».
