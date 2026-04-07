Πάτρα: «Άρτος Αγάπης» και ενίσχυση των ευάλωτων ενόψει Πάσχα- Το μήνυμα του Μητροπολίτη και τα στοιχεία του ΚΟΔΗΠ

Αυξημένες εμφανίζονται οι ανάγκες στήριξης ενόψει των ημερών του Πάσχα, με την Ιερά Μητρόπολη Πατρών και τον Δήμο Πατρέων να εντείνουν τις δράσεις τους, προκειμένου να καλύψουν όσο το δυνατόν περισσότερους συμπολίτες που έχουν ανάγκη.

Όπως αναφέρει στο thebest.gr ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Πατρών κ.κ. Χρυσόστομος, «έρχονται οι άγιες ημέρες του Πάσχα με χαρά και αισιοδοξία. Παρά τις όποιες δυσκολίες, το Άγιο Φως θα φτάσει, μεταφέροντας μήνυμα ελπίδας και πίστης. Η Ιερά Μητρόπολη Πατρών βρίσκεται καθημερινά στο πλευρό των ανθρώπων που έχουν ανάγκη, ενώ ειδικά την περίοδο του Πάσχα οι προσπάθειες εντείνονται, ώστε να ενισχυθεί το αίσθημα της αγάπης και της προσφοράς, μέσα και από δράσεις όπως ο Άρτος Αγάπης».

Παράλληλα, ο Μητροπολίτης Πατρών επισημαίνει ότι «η Ιερά Μητρόπολη Πατρών στηρίζει ιδρύματα και δομές ΑμεΑ, τη νοσηλεία ασθενών, τη χορήγηση υποτροφιών σε φοιτητές, καθώς και τη λειτουργία της Φοιτητικής Εστίας και του Παιδικού Σταθμού στην Εγλυκάδα. Σημαντική είναι και η λειτουργία του Ξενώνα φιλοξενίας για συνοδούς ασθενών από άλλες περιοχές, που χρειάζεται να παραμείνουν στην Πάτρα για νοσηλεία συγγενών τους, καθώς και μια σειρά από άλλες κοινωνικές πρωτοβουλίες».

Στο πλαίσιο αυτό, πραγματοποιείται συλλογή τροφίμων για το «Κελάρι της Αγάπης» στην Πλατεία Γεωργίου, σήμερα 7 και αύριο 8 Απριλίου.

Από την πλευρά του, ο πρόεδρος του Κοινωνικού Οργανισμού του Δήμου Πατρέων (ΚΟΔΗΠ), Θεόδωρος Τουλγαρίδης, σημειώνει «ότι οι δομές του οργανισμού εξυπηρετούν περίπου 25.000 άτομα ετησίως. Πάνω από 18.000 άτομα λαμβάνουν σίτιση, ενώ το Κοινωνικό Παντοπωλείο στηρίζει περίπου 2.000 άτομα τον χρόνο. Το Υπνωτήριο εξυπηρετεί περίπου 150 άτομα, ενώ στους παιδικούς και βρεφονηπιακούς σταθμούς φιλοξενούνται 1.050 παιδιά».

Παράλληλα ο ίδιος αναφέρει ότι, «στα ΚΔΑΠ συμμετέχουν περίπου 200 παιδιά ηλικίας 5-12 ετών, τα ΚΑΠΗ αριθμούν 1.500 μέλη, ενώ το Ψυχολογικό Κέντρο υποστηρίζει 500 άτομα. Επιπλέον, παρέχεται βοήθεια σε περίπου 2.000 Ρομά ετησίως».

Ενόψει των εορτών, η διανομή στο Κοινωνικό Παντοπωλείο θα συνεχιστεί μέχρι τη Μεγάλη Τετάρτη, καλύπτοντας 650 οικογένειες, δηλαδή περίπου 1.600 άτομα, ενώ η δομή συσσιτίων θα λειτουργήσει κανονικά και τις ημέρες του Πάσχα. Παράλληλα, ανήμερα την Κυριακή του Πάσχα θα πραγματοποιηθεί κοινός εορτασμός στις Εργατικές Κατοικίες Ταραμπούρα, στέλνοντας μήνυμα αλληλεγγύης και κοινωνικής συνοχής.