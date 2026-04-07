Πάτρα: Συναγερμός το βράδυ στο Σούλι - Πυροβολισμοί με έναν τραυματία

Σοβαρό επεισόδιο με πυροβολισμούς σημειώθηκε τα ξημερώματα στην Πάτρα, με αποτέλεσμα τον τραυματισμό ενός νεαρού άνδρα.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το περιστατικό εκτυλίχθηκε περίπου στις 02:30 στην περιοχή του Σουλίου, όπου ομάδα περίπου δέκα ατόμων είχε συγκεντρωθεί, υπό συνθήκες που διερευνώνται από τις αρχές.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης φέρεται να προκλήθηκε ένταση μεταξύ των παρευρισκομένων, η οποία εξελίχθηκε σε ένοπλο επεισόδιο. Ένας 30χρονος φέρεται να έβγαλε όπλο και να πυροβόλησε προς την κατεύθυνση δύο ατόμων.

Από τους πυροβολισμούς τραυματίστηκε στο πόδι ένας 22χρονος, ο οποίος μεταφέρθηκε από άτομα του περιβάλλοντός του στο Γενικό Νοσοκομείο Άγιος Ανδρέας Πατρών.

Οι γιατροί ενημέρωσαν άμεσα την Αστυνομία, η οποία διεξάγει έρευνες για τον εντοπισμό και τη σύλληψη των εμπλεκομένων, καθώς και για τις ακριβείς συνθήκες του περιστατικού.