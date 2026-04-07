Καιρός: Ανοιξιάτικη η Μεγάλη Εβδομάδα- Αστάθεια προς το Πάσχα

Υψηλές θερμοκρασίες έως τη Μεγάλη Πέμπτη, πτώση του υδραργύρου και βροχές από τη Μεγάλη Παρασκευή

Με ανοιξιάτικο καιρό και θερμοκρασίες που τοπικά θα ξεπεράσουν τους 25 βαθμούς Κελσίου θα κυλήσουν οι πρώτες ημέρες της Μεγάλης Εβδομάδας, σύμφωνα με τους μετεωρολόγους Κλέαρχο Μαρουσάκη και Σάκη Αρναούτογλου. Ωστόσο, όσο πλησιάζουμε προς το Πάσχα αναμένεται αυξημένη αστάθεια κυρίως στα κεντρικά και βόρεια, με πτώση της θερμοκρασίας και βροχοπτώσεις που δεν φαίνεται να επηρεάζουν σημαντικά την Ανάσταση. Ανοιξιάτικες θερμοκρασίες έως τη Μεγάλη Τετάρτη

Η Μεγάλη Εβδομάδα ξεκινά με καλές καιρικές συνθήκες στις περισσότερες περιοχές της χώρας, με τον υδράργυρο να φτάνει τοπικά ακόμη και τους 25 βαθμούς Κελσίου. Σύμφωνα με τον Κλέαρχο Μαρουσάκη, ο καιρός θα διατηρηθεί ήπιος και ανοιξιάτικος, με θερμοκρασίες πάνω από τα κανονικά επίπεδα για την εποχή, μέχρι και τα μέσα της εβδομάδας.

Όπως ανέφερε ο Σάκης Αρναούτογλου, η Μεγάλη Τρίτη κυλά χωρίς αξιόλογα φαινόμενα, ενώ τη Μεγάλη Τετάρτη ο καιρός ξεκινά με καλές προϋποθέσεις, όμως από το μεσημέρι αυξάνονται οι πιθανότητες για τοπικές μπόρες, κυρίως στη Θεσσαλία, στα βόρεια της Αττικής και στην Πελοπόννησο. Πτώση θερμοκρασίας και περισσότερα σύννεφα τη Μεγάλη Πέμπτη

Η εικόνα παρουσιάζει αλλαγή από τη Μεγάλη Πέμπτη, καθώς αναμένεται πτώση της θερμοκρασίας και αυξημένη συννεφιά. Βροχοπτώσεις προβλέπονται κυρίως στο ανατολικό τμήμα της χώρας, επηρεάζοντας περιοχές όπως η Θεσσαλία, η Χαλκιδική, η Αττική και τμήματα έως και την Κρήτη. Αστάθεια τη Μεγάλη Παρασκευή – Χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα η Ανάσταση

Κοντά στη Μεγάλη Παρασκευή, όπως συνηθίζεται, αναμένεται αστάθεια κυρίως στα κεντρικά και βόρεια τμήματα της χώρας, με τη θερμοκρασία να επανέρχεται σε επίπεδα πιο κοντά στα κανονικά για την εποχή. Ο καιρός αναμένεται σχετικά καλός κατά τη διάρκεια της ημέρας, ωστόσο από το βράδυ προβλέπεται νέα επιδείνωση από τα δυτικά. Σύμφωνα με τον Κλέαρχο Μαρουσάκη, οι καιρικές συνθήκες δεν φαίνεται να δημιουργούν προβλήματα για την Ανάσταση, αν και ο καιρός θα είναι πιο ψυχρός στις περισσότερες περιοχές. Πιο φθινοπωρινό σκηνικό το Μεγάλο Σάββατο και την Κυριακή του Πάσχα

Το Μεγάλο Σάββατο ο καιρός παρουσιάζει πιο έντονη μεταβολή, με συνθήκες που σε αρκετές περιοχές θα θυμίζουν περισσότερο φθινόπωρο παρά άνοιξη. Βροχές αναμένονται τόσο το Μεγάλο Σάββατο όσο και την Κυριακή του Πάσχα, κατά τόπους με μεγαλύτερη ένταση, κυρίως στη δυτική, κεντρική και βόρεια Ελλάδα. Αντίθετα, καλύτερες καιρικές συνθήκες αναμένονται στις Κυκλάδες, τα Δωδεκάνησα και την Κρήτη, όπου τα φαινόμενα θα είναι πιο περιορισμένα. Η αστάθεια φαίνεται ότι θα διατηρηθεί και τη Δευτέρα του Πάσχα, με τα φαινόμενα σταδιακά να εξασθενούν.