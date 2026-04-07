Fuel Pass 2026: Έπεσε ξανά η πλατφόρμα- Αυτήν την ώρα έχει πέσει εκ νέου, βγάζοντας το μήνυμα: «Παρατηρούνται καθυστερήσεις, προσπαθήστε ξανά»

Σύμφωνα με καταγγελίες για το Fuel Pass, στο email της αίτησης εμφανίζεται το κινητό του δικαιούχου κι όχι – όπως θα έπρεπε το email – και στο email του ΕΜΕΠ (Εθνικό Μητρώο Επικοινωνίας Πολίτη) εμφανίζεται ορθά το email του δικαιούχου. Το αποτέλεσμα είναι οι ενδιαφερόμενοι να λαμβάνουν μήνυμα ότι πρέπει να απευθυνθούν στα ΚΕΠ για τη διόρθωση των στοιχείων τους.

Τα προβλήματα εντοπίζονται κυρίως στη διαδικασία των αιτήσεων και στα στοιχεία επικοινωνίας, με αποτέλεσμα πολλοί δικαιούχοι να μην μπορούν να λάβουν τα χρήματά τους. Αυτήν την ώρα η πλατφόρμα έχει πέσει εκ νέου, βγάζοντας το μήνυμα: «Παρατηρούνται καθυστερήσεις, προσπαθήστε ξανά» . Το γεγονός ότι το σύστημα για το Fuel Pass «έπεσε» ξανά αποδεικνύει πόσο μεγάλη ήταν η ανάγκη των πολιτών για την ενίσχυση, παρά το ότι κάποιοι μιλούσαν για «ψίχουλα».

Ανάστατοι είναι χιλιάδες πολίτες με το πρόγραμμα Fuel Pass , καθώς – αντί για διευκόλυνση – φαίνεται να έχει προκαλέσει ένα άνευ προηγουμένου μπέρδεμα .

Ωστόσο, εκεί ξεκινά ένας νέος κύκλος ταλαιπωρίας. Οι πολίτες, εκνευρισμένοι και απογοητευμένοι, απευθύνονται στα ΚΕΠ ζητώντας λύση, θεωρώντας πως η ευθύνη βαραίνει τους υπαλλήλους. Οι ίδιοι οι εργαζόμενοι στα ΚΕΠ τελικά αναγκάζονται να λύνουν το πρόβλημα του συστήματος.

Το αποτέλεσμα είναι έντονες αντιδράσεις, καθυστερήσεις και μια γενικευμένη αίσθηση αδικίας, με πολλούς δικαιούχους να δηλώνουν ότι, ενώ πληρούν όλα τα κριτήρια, δεν μπορούν να υποβάλλουν οριστικά την αίτηση.

Υπενθυμίζεται ότι χθες, Μεγάλη Δευτέρα (06.04.2026), κατά την έναρξη λειτουργίας της πλατφόρμας καταγράφηκε ιδιαίτερα αυξημένη επισκεψιμότητα, που οδήγησε σε επιβάρυνση των υπολογιστικών συστημάτων με αποτέλεσμα καθυστερήσεις στην εξυπηρέτηση. Τις πρώτες ώρες περισσότεροι από 160.000 πολίτες υπέβαλαν αίτηση ενώ τα logins ξεπέρασαν τα 3.000 ανά δευτερόλεπτο, σύμφωνα με το υπουργείο Ψηφιακής Πολιτικής.

Με βάση τη νέα διαδικασία που αποφασίστηκε οι αιτήσεις θα γίνονται με βάση το τελευταίο ψηφίο του ΑΦΜ του δικαιούχου και συγκεκριμένα:

Μ. Τρίτη 7/4/2026: Αιτήσεις θα μπορούν να υποβάλουν οι δικαιούχοι που ο Α.Φ.Μ. τους λήγει σε 1, 2 και 3.

Μ. Τετάρτη 8/4/2026: Αιτήσεις θα μπορούν να υποβάλουν οι δικαιούχοι που ο Α.Φ.Μ. τους λήγει σε 4, 5, 6 και 7.

Μ. Πέμπτη 9/4/2026: Αιτήσεις θα μπορούν να υποβάλουν οι δικαιούχοι που ο Α.Φ.Μ. τους λήγει 8, 9 και 0.

Από την Μ. Παρασκευή 10/4/2026: Η πλατφόρμα θα παραμείνει ανοιχτή για όλους τους πολίτες, ανεξαρτήτως του λήγοντος αριθμού του Α.Φ.Μ. τους έως και την 30/4/2026.