Eιρήνη Μουρτζούκου: Προθεσμία για να απολογηθεί στις 27/4 για τον θάνατο του μικρού Παναγιώτη

Στην Ανακρίτρια Αμαλιάδας οδηγήθηκε, πριν από λίγο, υπό δρακόντεια μέτρα ασφαλείας και φορώντας αλεξίσφαιρο γιλέκο, η Ειρήνη Μουρτζούκου, προκειμένου να απολογηθεί για τον θάνατο του μικρού Παναγιώτη, που σημειώθηκε στις 5 Αυγούστου 2024.

Ζήτησε και έλαβε προθεσμία για τις 27 Απριλίου

Η υπόθεση έχει προκαλέσει έντονη αναστάτωση τόσο στην τοπική κοινωνία όσο και σε πανελλαδικό επίπεδο,

Σε βάρος της κατηγορούμενης έχει ασκηθεί ποινική δίωξη για ανθρωποκτονία από πρόθεση, μετά το πόρισμα της τριμελούς επιτροπής ιατροδικαστών, το οποίο καταλήγει ότι ο θάνατος του παιδιού προήλθε από ασφυξία. Οι ειδικοί απέκλεισαν τόσο τα παθολογικά αίτια όσο και την πιθανότητα δηλητηρίασης, επισημαίνοντας ότι «η ασφυξία προβάλλει ως η πλέον συμβατή με τα ευρήματα αιτία θανάτου».

Η Ειρήνη Μουρτζούκου, που κρατείται στις γυναικείες φυλακές Κορυδαλλού, αρνείται οποιαδήποτε εμπλοκή.

Είναι προφυλακισμένη για τους θανάτους άλλων τεσσάρων μικρών παιδιών.

