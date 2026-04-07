Πάτρα: Πότε θα αποκτήσει Φυσικό Αέριο το πρώτο σπίτι; Τι λέει ο Φωκίων Ζαΐμης για την πορεία κατασκευής του δικτύου

Σε εξέλιξη βρίσκονται οι εργασίες κατασκευής του δικτύου φυσικού αερίου στην Πάτρα, με «το έργο να καταγράφει σημαντική πρόοδο» σύμφωνα με όσα λέει ο Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Αχαΐας Φωκίων Ζαΐμης, μιλώντας στο thebest.gr.

«Το δίκτυο μέσης πίεσης, συνολικού μήκους 24,5 χιλιομέτρων, έχει ολοκληρωθεί κατά 95%, με 23 χιλιόμετρα να έχουν ήδη κατασκευαστεί, ενώ στο δίκτυο χαμηλής πίεσης, που θα καλύψει την πόλη, έχουν παραδοθεί 20 χιλιόμετρα. Οι εργασίες εξελίσσονται αυτή την περίοδο στην περιοχή του Γλαύκου. Προσπαθούμε το έργο να έχει ολοκληρωθεί μέχρι το τέλος του 2026, με το πρώτο σπίτι της Πάτρας να έχει φυσικό αέριο» προσθέτει.

Το υποδομιακό αυτό έργο αναδεικνύει τη στρατηγική θέση της Πάτρας στον ενεργειακό χάρτη της χώρας, με τον κ. Ζαΐμη να τονίζει ότι η εγκατάσταση υγροποιημένου φυσικού αερίου (LNG) που λειτουργεί ήδη στη Βιομηχανική Περιοχή τροφοδοτεί οκτώ μεγάλες βιομηχανίες, επισημαίνοντας ότι οι δύο υφιστάμενες δεξαμενές της ΒΙ.ΠΕ. κατατάσσονται μεταξύ των μεγαλύτερων στην Ελλάδα και στην Ευρώπη, τόσο σε χωρητικότητα όσο και σε δυνατότητα τροφοδοσίας. Η μία από αυτές, η «LNG Patra City», προορίζεται να τροφοδοτήσει το αστικό δίκτυο της πόλης, μόλις ολοκληρωθεί η κατασκευή του. Παράλληλα, βρίσκεται σε εξέλιξη η εγκατάσταση δύο ακόμα δεξαμενών, στην ίδια περιοχή.

Σχετικά με την ανάπτυξη του αστικού δικτύου, ο Αντιπεριφερειάρχης, ανέφερε ότι προβλέπονται 5.000 συνδέσεις από τον κεντρικό αγωγό στις ιδιοκτησίες εμπορικών και οικιακών καταναλωτών. Το δίκτυο θα συνοδεύεται από σταθμούς μέτρησης και ρύθμισης για την ασφαλή τροφοδοσία, με τον πρώτο να τοποθετείται στη γωνία των οδών Γλαύκου και Ακρωτηρίου, στην πλατεία Αρχαίου Κλείτορα, στο ύψος της Λαχαναγοράς.

Το έργο εντάσσεται στο ευρύτερο πρόγραμμα Ανάπτυξης Δικτύων Φυσικού Αερίου στη Δυτική Ελλάδα, που περιλαμβάνει τις πόλεις της Πάτρας, του Αγρινίου και του Πύργου. Ο συνολικός προϋπολογισμός του ανέρχεται σε περίπου 41 εκατομμύρια ευρώ, με το κόστος κατασκευής να καλύπτεται, το ήμισυ από πόρους του ΕΣΠΑ και το υπόλοιπο από ίδια κεφάλαια της Περιφέρειας.