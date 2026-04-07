Πόλεμος στη Μέση Ανατολή: Ιράν- Νέα πλήγματα στη χώρα μερικές ώρες πριν από τη λήξη του τελεσιγράφου του προέδρου των ΗΠΑ

Η Τεχεράνη υπέστη νέα πλήγματα σήμερα, μερικές ώρες πριν από τη λήξη του τελεσιγράφου που απηύθυνε ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος απειλεί να καταστρέψει απαραίτητες υποδομές στο Ιράν αν δεν υπάρξει συμφωνία για το άνοιγμα εκ νέου των στενών του Ορμούζ, που είναι κρίσιμης σημασίας για τον παγκόσμιο εφοδιασμό σε πετρέλαιο.

Κατά την 39η ημέρα της ισραηλινοαμερικανικής επίθεσης, που έχει προκαλέσει χιλιάδες θανάτους στη Μέση Ανατολή, κυρίως στην Ισλαμική Δημοκρατία και στον Λίβανο, απ' όπου επιχειρεί η σύμμαχός της, η Χεζμπολάχ, οι Ιρανοί είναι μοιρασμένοι ανάμεσα στον φόβο και μια κάποια αδιαφορία απέναντι στις προειδοποιήσεις του προέδρου των ΗΠΑ.

«Είμαι τρομαγμένη και όλος ο κόσμος σε αυτή τη χώρα πρέπει να είναι επίσης» λέει στο Γαλλικό Πρακτορείο η Μετανέτ, μια 27χρονη φοιτήτρια, που έχει χάσει μια συμφοιτήτριά της σε επίθεση. «Ορισμένοι κοροϊδεύουν τον Τραμπ και τις απειλές του», αλλά «είναι ένας πόλεμος και δεν υπάρχει τίποτα αστείο σ' αυτό».

Ο Μορτεζά Χαμιντί, ένας συνταξιούχος 62 ετών, εκφράζει «θλίψη και απαισιοδοξία για το μέλλον του Ιράν» αλλά αποδιώχνει αυτό το νέο τελεσίγραφο που λήγει σήμερα στις 8:00 μ.μ. ώρα Ουάσινγκτον (03:00 της Τετάρτης ώρα Ελλάδας). Ο Ντόναλντ Τραμπ «άλλαξε τόσες φορές ημερομηνίες που έχουμε πλέον ανοσία στις απειλές του», λέει.

Χθες, Δευτέρα, ο Ντόναλντ Τραμπ προειδοποίησε ότι «ολόκληρη η χώρα μπορεί να καταστραφεί μέσα σε μία νύχτα». Είπε ότι είναι έτοιμος να πλήξει σταθμούς ενέργειας και ιρανικά λιμάνια αν η Ισλαμική Δημοκρατία δεν άρει τον αποκλεισμό του Ορμούζ – μιας θαλάσσιας οδού στον Κόλπο από την οποία διερχόταν πριν από τον πόλεμο περίπου το 20% του πετρελαίου παγκοσμίως.

Oι εκκλήσεις για εξεύρεση διπλωματικής λύσης αυξάνονται στην περιοχή, παρόλο που το Ιράν και οι ΗΠΑ απέρριψαν χθες πρόταση μεσολάβησης την οποία προώθησαν διάφορες χώρες μεταξύ των οποίων το Πακιστάν.

«Οι θετικές και εποικοδομητικές προσπάθειες που κατέβαλε το Πακιστάν (…) προκειμένου να τεθεί τέλος στον πόλεμο πλησιάζουν σε ένα κρίσιμο και ευαίσθητο στάδιο», έγραψε στο X χωρίς άλλες διευκρινίσεις ο πρεσβευτής του Ιράν στο Ισλαμαμπάντ Ρεζά Αμιρί Μογαντάμ.

Ο Ιρανός πρεσβευτής στο Κουβέιτ Μοχαμάντ Τουτουντζί κάλεσε από την πλευρά του τις χώρες του Κόλπου να κάνουν ό,τι μπορούν προκειμένου να αποτρέψουν μια «τραγωδία», σε δήλωση στο Γαλλικό Πρακτορείο.

Στο πεδίο, η Τεχεράνη και η περιφέρεια της ιρανικής πρωτεύουσας συγκλονίστηκαν τις τελευταίες ώρες από νέες εκρήξεις σύμφωνα με ιρανικά ΜΜΕ. Δημοσιογράφος του Γαλλικού Πρακτορείου επιβεβαίωσε ότι άκουσε σειρά εκρήξεων από το βόρειο τμήμα της πόλης.

Ο ισραηλινός στρατός δήλωσε ότι εξαπέλυσε «κύμα» πληγμάτων με στόχο να «καταστρέψει» υποδομές στην πρωτεύουσα και σε άλλες περιοχές του Ιράν. Κάλεσε τους Ιρανούς να αποφύγουν να ταξιδέψουν με τρένο έως τις 20:00 ώρα Ελλάδας, προμηνύοντας επικείμενα πλήγματα στο σιδηροδρομικό δίκτυο.

Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι «δεν ανησυχεί» για τον κίνδυνο να διαπράξει εγκλήματα πολέμου εάν καταστρέψει υποδομές που χρησιμοποιούνται κυρίως για μη στρατιωτικούς σκοπούς. Για τον Αμερικανό πρόεδρο, «έγκλημα πολέμου» θα ήταν να αφεθεί το Ιράν να αποκτήσει πυρηνικό όπλο.

Σύμφωνα με τον αμερικανικό ειδησεογραφικό ιστότοπο Axios, οι μεσολαβητές, οι Πακιστανοί κυρίως, υπέβαλαν την ιδέα μιας κατάπαυσης πυρός 45 ημερών.

Το κυβερνητικό πρακτορείο ειδήσεων Irna μετέδωσε, χωρίς να διευκρινίζει πηγή, ότι το Ιράν απέρριψε την πρόταση, απαιτώντας «το τέλος των συγκρούσεων στην περιοχή, πρωτόκολλο για ασφαλή διέλευση από τα στενά του Ορμούζ» καθώς και «την ανοικοδόμηση και την άρση των κυρώσεων κατά του Ιράν».

Οι New York Times ανέφεραν, επικαλούμενοι δύο Ιρανούς αξιωματούχους που ζήτησαν ανωνυμία, ότι η Ισλαμική Δημοκρατία ζητεί κυρίως διασφαλίσεις ότι δεν θα υπάρξει άλλη επίθεση εναντίον της και ότι θα σταματήσουν τα ισραηλινά πλήγματα εναντίον της Χεζμπολάχ στον νότιο Λίβανο.

Σε αντάλλαγμα, το Ιράν είναι έτοιμο να άρει τον αποκλεισμό των στενών του Ορμούζ, επιβάλλοντας τέλος διέλευσης δύο εκατομμυρίων δολαρίων για κάθε πλοίο, τέλος το οποίο η Τεχεράνη θα μοιράζεται με το σουλτανάτο του Ομάν στην άλλη πλευρά της θαλάσσιας οδού.

Θα χρησιμοποιήσει τα έσοδα αυτά προκειμένου να ανοικοδομήσει τις υποδομές που έχουν καταστραφεί από τα ισραηλινοαμερικανικά πλήγματα, αντί να διεκδικήσει απευθείας επανορθώσεις.

Ο Ντόναλντ Τραμπ χαρακτήρισε την πρωτοβουλία «πολύ σημαντική», αλλά έκρινε ότι «δεν είναι ακόμη αρκετά καλή για να την υποστηρίξουμε».

Για τη Σίνα Τουόσι από το Center for International Policy με έδρα την Ουάσινγκτον, δεν υπάρχουν πολλές πιθανότητες η καταστροφή νέων υποδομών στο Ιράν να προκαλέσει αλλαγή στη στάση της Τεχεράνης, διότι «ο πόλεμος έχει ήδη περάσει αυτό το όριο». Το Ιράν δεν θα «υποχωρήσει όσον αφορά τα ζωτικά συμφέροντά του, κυρίως για τον έλεγχο των στενών του Ορμούζ, όποιο κι αν είναι το τίμημα», γράφει στο Dissident Foreign Policy.

Σε αντίποινα, εξακολουθεί να πλήττει καθημερινά τις χώρες του Κόλπου τις οποίες κατηγορεί ότι βοηθούν τις Ηνωμένες Πολιτείες.

Ένα πετροχημικό σύμπλεγμα που βρίσκεται στη Σαουδική Αραβία επλήγη στη διάρκεια της νύχτας από επιθέσεις, δήλωσε αυτόπτης μάρτυρας στο Γαλλικό Πρακτορείο, μερικές ώρες έπειτα από πλήγματα σε παρόμοιες εγκαταστάσεις στο Ιράν.

Τουλάχιστον 18 άνθρωποι, ανάμεσά τους δύο παιδιά, σκοτώθηκαν σε αεροπορικά πλήγματα σε μια επαρχία κοντά στην ιρανική πρωτεύουσα, σύμφωνα με ιρανικά πρακτορεία ειδήσεων.

Άλλοι 24 κάτοικοι της επαρχίας Αλμπόρζ τραυματίστηκαν, ανέφεραν.

Οι ισραηλινοαμερικανικοί βομβαρδισμοί έπληξαν οικιστικές περιοχές, δήλωσε ο αναπληρωτής κυβερνήτης της Αλμπόρζ. Συνεργεία διάσωσης εργάζονται 24 ώρες το 24ωρο πρόσθεσε.

Επίσης, αεροδρόμιο στο δυτικό Ιράν τέθηκε στο στόχαστρο αεροπορικών πληγμάτων, όπως μετέδωσε σήμερα το πρακτορείο Mehr.

Το αεροδρόμιο στην πόλη Χοραμαμπάντ βομβαρδίστηκε, σύμφωνα με το Mehr, που επικαλείται τον αναπληρωτή κυβερνήτη της επαρχίας Λορεστάν, ο οποίος είπε ότι κατά την επίθεση δεν σημειώθηκαν απώλειες. Η έκταση των ζημιών δεν έχει ακόμη προσδιοριστεί.