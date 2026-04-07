«Τέρμα οι σταρ τύπου Πισπιρίγκου και Μουρτζούκου»- Οι δύο Πατρινοί γιατροί και το πρωτόκολλο ιατροδικαστικής διερεύνησης

«Το πάνω χέρι το έχει το παιδί. Είναι ένα μήνυμα στους κακοποιητές, τέρμα τα ψέματα» τονίζει ο Παιδοχειρουργός του Καραμανδανείου Βασίλης Αλεξόπουλος, μιλώντας στο thebest.gr για το ολοκληρωμένο πλαίσιο αντιμετώπισης περιστατικών παιδικής κακοποίησης, το οποίο αναμένεται να ανακοινωθεί άμεσα από το Υπουργείο Δικαιοσύνης.

Το πρωτόκολλο ιατροδικαστικής διερεύνησης αποτελεί πρωτοβουλία δύο γιατρών από την Πάτρα, του υπεύθυνου της ΜΕΘ Παιδιών του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Πατρών Ανδρέα Ηλιάδη και του Βασίλη Αλεξόπουλου, ενώ διαμορφώθηκε από επιτροπή του υπουργείου Δικαιοσύνης υπό την εποπτεία της Βίκυς Γιαβή.

Κάθε χρόνο περίπου 2.000 τραυματισμένα παιδιά προσέρχονται στα Τμήματα Επειγόντων, πολλά από τα οποία έως σήμερα περνούσαν απαρατήρητα. Το πρωτόκολλο στέλνει σαφές μήνυμα, «δεν υπάρχει πλέον περιθώριο κάλυψης. Από εδώ και πέρα, κάθε γιατρός έχει υποχρέωση να γνωρίζει και να ενεργεί, με πλήρη σεβασμό στην αξιοπρέπεια του παιδιού. Η άγνοια δεν αποτελεί πλέον δικαιολογία και κανένας κακοποιητής δεν θα μπορεί να κρυφτεί πίσω από την έλλειψη διαδικασιών. Τέρμα οι σταρ, τύπου Πισπιρίγκου και Μουρτζούκου» επισημαίνει ο κ. Αλεξόπουλος.

Τι περιλαμβάνει το πρωτόκολλο

Καθορίζει αναλυτικά όλα τα βήματα που πρέπει να ακολουθεί το υγειονομικό προσωπικό, από τον εντοπισμό ύποπτων σημαδιών κακοποίησης έως την επιβεβαίωσή τους και την απόδοση ευθυνών.

Συγκεκριμένα:

Θεσμική προστασία γιατρών: Εξασφαλίζεται το ακαταδίωκτο για κάθε γιατρό που καταγγέλλει ύποπτο περιστατικό.

Καταγραφή: Ορίζεται με τη διαδικασία η λήψη φωτογραφιών και η αξιολόγηση ύποπτων σημαδιών, ακόμη και από γιατρούς χωρίς παιδιατρική εξειδίκευση.

Διασύνδεση φορέων: Προβλέπεται υποχρεωτική επικοινωνία μεταξύ νοσοκομείων, Κέντρων Υγείας και ιδιωτών γιατρών, ώστε να μη μεταφέρονται περιστατικά από φορέα σε φορέα χωρίς ενημέρωση.

Συνεργασία κλινικών γιατρών και ιατροδικαστών: Θεσμοθετείται η άμεση επικοινωνία μεταξύ τους για κάθε υπόθεση.

Φιλικό περιβάλλον ιατροδικαστικής εξέτασης: Σε κάθε νοσοκομείο θα δημιουργηθεί ειδικά διαμορφωμένος χώρος, ώστε η ιατροδικαστική εξέταση να μη γίνεται σε ψυχρό και αποξενωτικό πλαίσιο.