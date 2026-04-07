Επισκέψεις του Μητροπολίτου Πατρών στα Ιδρύματα της πόλεως για τις ημέρες του Πάσχα

Και πάλι, αυτὴ τη φορά εν όψει του Αγίου Πάσχα, ο σεβασμιότατος Μητροπολίτης Πατρών κ.κ. Χρυσόστομος βρέθηκε κοντὰ στους εργαζομένους & τους τροφίμους των Νοσηλευτικών και Φιλανθρωπικών Ιδρυμάτων της πόλεως των Πατρών και προσέφερε την ευχή του καθώς και την ηθικὴ και υλικὴ συμπαράσταση του.

Έτσι βρέθηκε όπως αναφέρει η σχετική ανακοίνωση της Μητροπόλεως:

1) Στίς Φυλακὲς τῶν Πατρῶν,

2) Στό Νοσοκομεῖο «Ἅγιος Ἀνδρέας»,

3) Στό Καραμανδάνειο Νοσοκομείο Παίδων Πατρῶν,

4) Στό Κωνσταντοπούλειο Εὐγηρεῖο στο Γηροκομειό,

5) Στήν «Κιβωτό τῆς ἀγάπης»,

6) Στό Ἄσυλο Ἀνιάτων και

7) Στό Ἵδρυμα «Μέριμνα».

Ο σεβασμιότατος Μητροπολίτης Πατρών μίλησε μὲ τοὺς Διοικητές καὶ Προέδρους τῶν Ἱδρυμάτων, μὲ τα μέλη των Διοικητικών Συμβουλίων, τοὺς Ἐργαζομένους καὶ τοὺς Τροφίμους & εὐχήθηκε γιὰ τὸ Άγιο Πάσχα, ὑγεία, χαρὰ καὶ κάθε εὐλογία παρὰ Κυρίου.

Ο σεβασμιότατος Μητροπολίτης κ.κ. Χρυσόστομος θὰ ἐπισκεφθεί καὶ ἄλλους χώρους ἀγάπης ἀνήμερα την Κυριακή του Πάσχα, ἀλλὰ καὶ κατὰ τὴν Διακαινήσιμον Ἑβδομάδα.