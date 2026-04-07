Καιρός: Πάνω από τους 28 βαθμούς σκαρφάλωσε το θερμόμετρο την Μεγάλη Τρίτη - Η πρόγνωση για το Πάσχα

Στον παρακάτω χάρτη παρουσιάζονται οι μέγιστες θερμοκρασίες στη χώρα μας έως τις 16:40 της Μ. Τρίτης 07 Απριλίου 2026, ενώ στον πίνακα παρουσίαζονται οι 8 υψηλότερες μέγιστες θερμοκρασίες.

Σύμφωνα με το δίκτυο αυτόματων μετεωρολογικών σταθμών του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών / meteo.gr, η υψηλότερη μέγιστη θερμοκρασία καταγράφηκε στα Τρίκαλα, όπου ο υδράργυρος έφτασε τους 28,4 βαθμούς Κελσίου. Αντίστοιχες υψηλές τιμές καταγράφηκαν και σε άλλες περιοχές της ηπειρωτικής Ελλάδας, επιβεβαιώνοντας την ευρεία άνοδο της θερμοκρασίας.

Η εικόνα αυτή επιβεβαιώνει την τάση για σταδιακή ενίσχυση των θερμοκρασιών, που επικράτησε σε μεγάλο μέρος της ηπειρωτικής χώρας.

Μικρή περαιτέρω άνοδο σημείωσε η θερμοκρασία τη Μεγάλη Τρίτη 7 Απριλίου 2026, με τις μέγιστες τιμές να ξεπερνούν τους 25 βαθμούς Κελσίου σε αρκετές περιοχές της κεντρικής και βόρειας Ελλάδας.

Η πρόγνωση της ΕΜΥ για το Πάσχα

Στο Ιόνιο, τα δυτικά ηπειρωτικά και το νότιο Αιγαίο γενικά αίθριος καιρός με λίγες τοπικές νεφώσεις στα ηπειρωτικά τις μεσημβρινές – απογευματινές ώρες και πιθανότητα πρόσκαιρων όμβρων, κυρίως στα ορεινά της Ηπείρου. Στην υπόλοιπη χώρα αρχικά σχεδόν αίθριος καιρός με τοπικές νεφώσεις στα βόρεια που γρήγορα θα επεκταθούν και στις υπόλοιπες περιοχές και κυρίως τις μεσημβρινές – απογευματινές ώρες θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή πρόσκαιροι όμβροι στα ηπειρωτικά και το βόρειο Αιγαίο.

Η ορατότητα θα είναι τοπικά περιορισμένη στα δυτικά τις πρωινές ώρες.

Οι άνεμοι θα πνέουν δυτικοί βορειοδυτικοί 4 με 6, στα ανατολικά και νότια πελάγη τοπικά 7 μποφόρ. Βαθμιά από το μεσημέρι στα ανατολικά θα στραφούν σε βορειοανατολικούς τοπικά έως 5 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση στα κεντρικά και τα βόρεια, όμως στις υπόλοιπες περιοχές θα διατηρηθεί σε υψηλά για την εποχή επίπεδα.

Θα φτάσει στα βόρεια τους 18 με 20 βαθμούς, στα κεντρικά ηπειρωτικά τους 20 με 23 και στην υπόλοιπη χώρα τους 19 με 22, στα ανατολικα ηπειρωτικά και την Κρήτη τοπικά 23 βαθμούς Κελσίου.

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ

Καιρός: Στην ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη θα επικρατήσουν νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές ή όμβρους τις πρωινές ώρες στη Θράκη και από το μεσημέρι στην ανατολική Μακεδονία. Στις υπόλοιπες περιοχές θα σημειωθούν λίγες νεφώσεις, οι οποίες θα αυξηθούν πρόσκαιρα τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες, με πιθανότητα τοπικών όμβρων κυρίως στα ορεινά της δυτικής Μακεδονίας.

Άνεμοι: Στη δυτική και κεντρική Μακεδονία θα πνέουν βόρειοι άνεμοι 4 με 5 μποφόρ και μέχρι αργά το μεσημέρι στην κεντρική Μακεδονία 6 με 7 μποφόρ. Στην ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη οι άνεμοι θα είναι μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ και από το απόγευμα θα στραφούν σε ανατολικούς 3 με 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Θα κυμανθεί από 8 έως 20 βαθμούς Κελσίου, ενώ στη δυτική Μακεδονία θα είναι 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Θα επικρατήσει γενικά αίθριος καιρός με λίγες τοπικές νεφώσεις στα ηπειρωτικά, οι οποίες βαθμιαία θα αυξηθούν και τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες θα εκδηλωθούν πρόσκαιροι όμβροι στα ορεινά, κυρίως της Ηπείρου.

Άνεμοι: Θα πνέουν δυτικοί βορειοδυτικοί 3 με 5 μποφόρ και στο Ιόνιο τοπικά έως 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Θα κυμανθεί από 10 έως 21 με 22 βαθμούς Κελσίου, ενώ στο εσωτερικό της Ηπείρου θα είναι 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

ΘΕΣΣΑΛΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΕΥΒΟΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Ο καιρός θα είναι αρχικά αίθριος, όμως βαθμιαία θα αναπτυχθούν νεφώσεις και από το μεσημέρι θα σημειωθούν τοπικοί όμβροι και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες στα ορεινά.

Άνεμοι: Θα πνέουν δυτικοί βορειοδυτικοί 4 με 6 μποφόρ και στα ανατολικά έως το μεσημέρι τοπικά 7 μποφόρ. Στη συνέχεια θα στραφούν σε βόρειους βορειοανατολικούς 3 με 5 μποφόρ και θα εξασθενήσουν.

Θερμοκρασία: Θα κυμανθεί από 9 έως 22 με 23 βαθμούς Κελσίου.

ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΚΡΗΤΗ

Καιρός: Θα επικρατήσει γενικά αίθριος καιρός. Από το απόγευμα στις Κυκλάδες θα εμφανιστούν λίγες νεφώσεις, οι οποίες θα αυξηθούν βαθμιαία.

Άνεμοι: Θα πνέουν δυτικοί 5 με 7 μποφόρ και από το απόγευμα 4 με 5 μποφόρ, ενώ στις Κυκλάδες θα στραφούν σε βόρειους βορειοανατολικούς.

Θερμοκρασία: Θα κυμανθεί από 13 έως 21 βαθμούς Κελσίου και στην Κρήτη θα φτάσει τους 22 τοπικά 23 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ – ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ

Καιρός: Στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου θα σημειωθούν λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες έως τις μεσημβρινές ώρες. Στα Δωδεκάνησα ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις έως το μεσημέρι.

Άνεμοι: Στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου θα πνέουν βόρειοι άνεμοι 4 με 6 μποφόρ. Στα Δωδεκάνησα θα πνέουν δυτικοί 5 με 7 μποφόρ και από το βράδυ βόρειοι βορειοδυτικοί 4 με 6 μποφόρ. Τη νύχτα οι άνεμοι θα εξασθενήσουν περαιτέρω σε όλες τις περιοχές.

Θερμοκρασία: Θα κυμανθεί από 14 έως 21 βαθμούς Κελσίου, ενώ στα βόρεια η μέγιστη θα είναι 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

ΑΤΤΙΚΗ

Καιρός: Ο καιρός θα είναι αρχικά αίθριος, όμως βαθμιαία θα αναπτυχθούν νεφώσεις και από το μεσημέρι ενδέχεται να σημειωθούν τοπικοί όμβροι.

Άνεμοι: Θα πνέουν δυτικοί βορειοδυτικοί 4 με 5 μποφόρ και στα δυτικά και νότια έως 6 μποφόρ, με βαθμιαία εξασθένηση από το μεσημέρι, ενώ θα στραφούν σε βορειοανατολικούς 3 με 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Θα κυμανθεί από 13 έως 22 με 23 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Καιρός: Θα επικρατήσουν λίγες νεφώσεις, οι οποίες θα είναι παροδικά αυξημένες.

Άνεμοι: Θα πνέουν βόρειοι βορειοδυτικοί 5 με 7 μποφόρ με βαθμιαία εξασθένηση από το μεσημέρι.

Θερμοκρασία: Θα κυμανθεί από 10 έως 20 βαθμούς Κελσίου.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΓΑΛΗ ΠΕΜΠΤΗ 09-04-2026

Καιρός: Στην ανατολική Μακεδονία, τη Θράκη, τη Θεσσαλία, την ανατολική Στερεά, την Εύβοια και το βόρειο Αιγαίο θα επικρατήσουν νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες. Στην υπόλοιπη χώρα θα σημειωθούν παροδικές νεφώσεις με πιθανότητα τοπικών βροχών κυρίως τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα ηπειρωτικά, κυρίως στα ορεινά, καθώς και στην Κρήτη.

Χιονοπτώσεις: Θα σημειωθούν λίγα χιόνια στα βόρεια ορεινά.

Ορατότητα: Τις πρωινές ώρες στα δυτικά ηπειρωτικά θα είναι τοπικά περιορισμένη.

Άνεμοι: Θα πνέουν στα δυτικά και νότια βορειοδυτικοί 4 με 6 μποφόρ, ενώ στην υπόλοιπη χώρα ανατολικοί βορειοανατολικοί 3 με 4 μποφόρ και πρόσκαιρα τοπικά έως 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Θα σημειώσει πτώση κυρίως στα ανατολικά και τα βόρεια. Στα βορειοανατολικά δεν θα ξεπεράσει τους 12 με 14 βαθμούς, ενώ στην υπόλοιπη χώρα θα φτάσει τους 15 με 18 και τοπικά στα κεντρικά και νότια ηπειρωτικά, την Κρήτη και τα Δωδεκάνησα τους 19 με 21 βαθμούς Κελσίου.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΓΑΛΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 10-04-2026

Καιρός: Θα σημειωθούν λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές κυρίως στα ανατολικά ηπειρωτικά, τα νησιά του Αιγαίου και την Κρήτη. Μεμονωμένες καταιγίδες ενδέχεται να εκδηλωθούν πρόσκαιρα τις πρωινές ώρες στο βόρειο Αιγαίο.

Χιονοπτώσεις: Θα σημειωθούν λίγα χιόνια στα βόρεια ορεινά.

Ορατότητα: Τις πρωινές ώρες στα ηπειρωτικά θα είναι τοπικά περιορισμένη.

Άνεμοι: Θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ και στα πελάγη τοπικά έως 6 μποφόρ, ενώ βαθμιαία από τα δυτικά θα στραφούν σε νότιους νοτιοανατολικούς με την ίδια ένταση.

Θερμοκρασία: Θα σημειώσει μικρή πτώση στα νότια.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΜΕΓΑΛΟ ΣΑΒΒΑΤΟ 11-04-2026

Καιρός: Στα κεντρικά και βόρεια θα επικρατήσουν αυξημένες νεφώσεις με βροχές και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες. Στην υπόλοιπη χώρα θα σημειωθούν λίγες νεφώσεις, οι οποίες βαθμιαία θα αυξηθούν και θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές, ενώ από το απόγευμα τα φαινόμενα θα περιοριστούν στα ανατολικά.

Χιονοπτώσεις: Θα σημειωθούν στα κεντρικά και βόρεια ορεινά.

Άνεμοι: Θα πνέουν στα βόρεια από ανατολικές και στα νότια από νότιες διευθύνσεις 4 με 6 μποφόρ και στα πελάγη πιθανώς τοπικά έως 7 μποφόρ, ενώ βαθμιαία θα στραφούν σε βόρειους με μικρή εξασθένηση.

Θερμοκρασία: Δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ 12-04-2026

Καιρός: Θα επικρατήσουν λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες με πρόσκαιρες τοπικές βροχές κυρίως τις πρωινές ώρες στο Αιγαίο και την Κρήτη και τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα βόρεια ηπειρωτικά.

Ορατότητα: Τις πρωινές ώρες στα ηπειρωτικά θα είναι τοπικά περιορισμένη.

Άνεμοι: Στα δυτικά θα πνέουν ανατολικοί νοτιοανατολικοί 3 με 5 μποφόρ και στο Ιόνιο τοπικά έως 6 μποφόρ. Στα ανατολικά θα πνέουν βόρειοι 4 με 5 μποφόρ και στο Αιγαίο πρόσκαιρα τοπικά έως 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Θα σημειώσει μικρή άνοδο.