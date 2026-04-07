Σταδιακή αποκατάσταση υδροδότησης στο κέντρο του Αιγίου

Υπήρξε εκτεταμένη διακοπή νερού που σημειώθηκε λόγω σοβαρής βλάβης στον κεντρικό αγωγό στην οδό Βασιλέως Κωνσταντίνου, το πρωί της Μ. Τρίτης 7-4
Σύμφωνα με ανακοίνωση της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης Αιγιαλείας, "μετά από πολύωρες εργασίες των συνεργείων της ΔΕΥΑ Αιγιαλείας, αποκαθίσταται σταδιακά η υδροδότηση στο κέντρο της πόλης του Αιγίου μετά από την εκτεταμένη διακοπή νερού που σημειώθηκε λόγω σοβαρής βλάβης στον κεντρικό αγωγό στην οδό Βασιλέως Κωνσταντίνου, σήμερα το πρωί".
Η ΔΕΥΑ μέσω της ανακοίνωσης της, ευχαριστεί τους δημότες για την υπομονή τους.
