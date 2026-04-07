Σφίγγει ο κλοιός για τον Μπιλ Γκέιτς: Απολογείται στο Κογκρέσο για το σκάνδαλο Επστάιν

Ο Μπιλ Γκέιτς θα καταθέσει στις 10 Ιουνίου σε μια Επιτροπή του Κογκρέσου των ΗΠΑ η οποία ερευνά το σκάνδαλο Έπσταϊν, όπως έγινε γνωστό σήμερα από μια πηγή προσκείμενη στην υπόθεση, η οποία επιβεβαίωσε μια πληροφορία του ενημερωτικού μέσου Politico.

Ο δισεκατομμυριούχος συνιδρυτής της Microsoft θα καταθέσει κεκλεισμένων των θυρών σε αυτήν την Επιτροπή η οποία σκοπεύει να του θέσει ερωτήσεις για τις σχέσεις που διατηρούσε με τον Αμερικανό χρηματιστή Τζέφρι Έπσταϊν, ο οποίος κατηγορήθηκε για σεξουαλικά εγκλήματα σε βάρος ανηλίκων και πέθανε στη φυλακή πριν από τη δίκη του.

Το Ίδρυμα Γκέιτς δεν έχει κάνει κάποιο σχόλιο προς το παρόν. Σύμφωνα ωστόσο με έναν εκπρόσωπο του Γκέιτς, «χαίρεται» με την ευκαιρία που θα του δοθεί να καταθέσει. «Αν και ποτέ δεν συμμετείχε σε οποιαδήποτε παράνομη ενέργεια του Έπσταϊν, ανυπομονεί να απαντήσει στις ερωτήσεις της Επιτροπής, για να στηρίξει το σημαντικό έργο της», είπε αυτός ο εκπρόσωπος.

Στα τέλη Φεβρουαρίου, ο Μπιλ Γκέιτς δήλωσε ότι οι σχέσεις του με τον Έπσταϊν ήταν «ένα τεράστιο λάθος», παραδεχόμενος, ενώπιον μελών του ιδρύματός του, ότι είχε εξωσυζυγικές σχέσεις με δύο Ρωσίδες, αν και αρνείται οποιαδήποτε εμπλοκή με τα εγκλήματα του επιχειρηματία.

«Δεν έκανα τίποτα παράνομο. Δεν είδα τίποτα το παράνομο», φέρεται να είπε επίσης, σύμφωνα με την εφημερίδα Wall Street Journal.

Σύμφωνα με τον ίδιο, η σχέση του με τον Έπσταϊν ξεκίνησε το 2011, δηλαδή τρία χρόνια αφού ο επιχειρηματίας δήλωσε ένοχος για υποκίνηση ανήλικης σε πορνεία. Ένα μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του Έπσταϊν, που δόθηκε στη δημοσιότητα από το υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ, αναφέρεται στις εξωσυζυγικές σχέσεις του Μπιλ Γκέιτς. Στο μήνυμα, που δεν δείχνει να στάλθηκε ποτέ, ο Τζέφρι Έπσταϊν λέει ότι βοήθησε τον «Μπιλ» να αποκτήσει πρόσβαση σε φάρμακα για να αντιμετωπίσει «τις συνέπειες των σεξουαλικών σχέσεων με κοπέλες από τη Ρωσία».

Η απλή αναφορά ενός ονόματος στους «φακέλους Έπσταϊν» δεν σημαίνει ότι το πρόσωπο αυτό είναι α πριόρι ένοχο.