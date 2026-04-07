Κωνσταντινούπολη: Καρέ καρέ το χτύπημα στο ισραηλινό προξενείο- ΒΙΝΤΕΟ

Σε κατάσταση συναγερμού βρίσκονται οι Αρχές στην Κωνσταντινούπολη, μετά από τρομοκρατική επίθεση που σημειώθηκε στο ισραηλινό προξενείο στην περιοχή Μπεσίκτας.

Τρεις ένοπλοι άνδρες άνοιξαν πυρ εναντίον αστυνομικών κοντά στο κτίριο που στεγάζεται το ισραηλινό προξενείο. Ο ένας εκ των τριών παρέμεινε αρχικά σε απόσταση, πιθανότατα για να παρέχει κάλυψη, προτού τρέξει οπλισμένος προς το σημείο όπου είχε ήδη ξεκινήσει η ανταλλαγή πυροβολισμών.

Η περιοχή μετατράπηκε σε πεδίο μάχης, με τους κατοίκους να παρακολουθούν έντρομοι τα διασταυρούμενα πυρά από τα παράθυρά τους, ενώ οδηγοί που κινούνταν στην περιοχή ακινητοποίησαν τα οχήματά τους και κρύφτηκαν πίσω από αυτά για να προστατευτούν.

Από τη συμπλοκή, ένας εκ των τριών δραστών έπεσε νεκρός, ενώ οι άλλοι δύο τραυματίστηκαν. Παράλληλα, δύο αστυνομικοί που χτυπήθηκαν κατά τη διάρκεια της επίθεσης μεταφέρθηκαν με ασθενοφόρα σε νοσοκομείο.

Οι Αρχές έχουν ήδη ταυτοποιήσει και τους τρεις τρομοκράτες, οι οποίοι έφτασαν στην Κωνσταντινούπολη από το Ίζμιτ με σκοπό να πραγματοποιήσουν την επίθεση. Παρότι οι τουρκικές Αρχές παραμένουν φειδωλές στις πληροφορίες που δημοσιοποιούν, έχει γίνει γνωστό ότι δύο από τους δράστες είναι αδέλφια, ενώ και οι τρεις φέρονται να συνδέονται με ακραία θρησκευτική οργάνωση.