Τρεις νεκροί σε ένοπλη σύγκρουση κοντά στο προξενείο του Ισραήλ στην Κωνσταντινούπολη- Δύο αστυνομικοί τραυματίσθηκαν

Τρεις άνθρωποι σκοτώθηκαν ενώ δύο αστυνομικοί τραυματίσθηκαν σε επεισόδιο με πυροβολισμούς που σημειώθηκε κοντά στο κτίριο στο οποίο στεγάζεται το προξενείο του Ισραήλ στην Κωνσταντινούπολη, μετέδωσε το κρατικό τηλεοπτικό δίκτυο TRT.

Σύμφωνα με τον ιδιωτικό τηλεοπτικό σταθμό NTV και το πρακτορείο ειδήσεων DHA, τρεις ύποπτοι «εξουδετερώθηκαν».

Κανένας ισραηλινός διπλωμάτης «δεν βρίσκεται αυτή τη στιγμή στο τουρκικό έδαφος», διευκρίνισε πηγή στο Γαλλικό Πρακτορείο.

Σε βίντεο του Ρόιτερς ένας αστυνομικός φαίνεται να τραβάει το όπλο του και να καλύπτεται ενώ ακούγονται πυροβολισμοί. Ένας άνθρωπος φαίνεται να αιμορραγεί.

Ο τούρκος υπουργός Δικαιοσύνης δήλωσε ότι τρεις εισαγγελείς θα ερευνήσουν εμπεριστατωμένα το επεισόδιο.

Ισχυρή αστυνομική παρουσία υπάρχει πάντα στην περιοχή κοντά στο ισραηλινό προξενείο. Σε τηλεοπτικές εικόνες ένοπλοι αστυνομικοί φαίνονται να περιπολούν την περιοχή μετά τους πυροβολισμούς.