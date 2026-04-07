Πάτρα: Sold out τα εστιατόρια για το βράδυ της Μεγάλης Παρασκευής- Τα… γαστρονομικά έθιμα της πόλης για το Πάσχα

Κωνσταντίνα Ανδριοπούλου
Ο πρόεδρος του ΣΚΕΑΝΑ Τάκης Ματθαιόπουλος, περιγράφει μια πραγματικότητα που διαμορφώνει διαφορετικά το εορταστικό τοπίο της πόλης

Ημέρες του Πάσχα και η εστίαση της Πάτρας, έχει τα δικά της… έθιμα. 

Από τη Μεγάλη Παρασκευή, η πόλη αρχίζει να ζωντανεύει με έναν ιδιαίτερο τρόπο. Μετά την περιφορά του Επιταφίου, οι Πατρινοί κατακλύζουν τα εστιατόρια, τα οποία, όπως τονίζει ο πρόεδρος του ΣΚΕΑΝΑ Τάκης Ματθαιόπουλος μιλώντας στο thebest.gr, «είναι ήδη sold out». Πρόκειται για μια αμιγώς γαστρονομική μέρα, κατά την οποία όλα τα καταστήματα, παραλιακά και μη, έχουν προσαρμόσει το μενού τους με νηστίσιμα πιάτα, ανταποκρινόμενα στις επιταγές της ημέρας.

Το Μεγάλο Σάββατο φέρνει μια διαφορετική ατμόσφαιρα στην πόλη. Το μεσημέρι, μετά την Αποκαθήλωση και την Πρώτη Ανάσταση, οι Πατρινοί βγαίνουν στους δρόμους και τα καφέ της πόλης γεμίζουν με κόσμο κάθε ηλικίας. Η διάθεση είναι ανάλαφρη και εορταστική, και το πάρτι ξεκινά από νωρίς. Η ατμόσφαιρα αυτή κρατά συνήθως μέχρι τις 10 το βράδυ, οπότε η πόλη αδειάζει σταδιακά, καθώς ο κόσμος ετοιμάζεται για τη Μεγάλη Ανάσταση.

Η κορύφωση έρχεται την Κυριακή του Πάσχα. Αφού ολοκληρωθεί το ψήσιμο του οβελία, γύρω στις 5 το απόγευμα, ο νεαρόκοσμος στρέφεται προς τα καλοκαιρινά καταστήματα σε Ρίο και Βραχνέικα, που επιλέγουν συνήθως αυτή την ημέρα για το opening τους. Ωστόσο, φέτος τα πράγματα έχουν μια ιδιαιτερότητα. «Επειδή το Πάσχα είναι νωρίς, τα περισσότερα καταστήματα που θα ανοίξουν την Κυριακή θα ξανακλείσουν και θα ξεκινήσουν κανονικά τη λειτουργία τους στα τέλη Απριλίου», επισημαίνει ο κ. Ματθαιόπουλος, περιγράφοντας μια πραγματικότητα που διαμορφώνει διαφορετικά το εορταστικό τοπίο της πόλης φέτος.

#tags Πάτρα-Δυτική Ελλάδα Πάσχα Εστίαση Μεγάλη Εβδομάδα Μεγάλη Παρασκευή Έθιμα ΣΚΕΑΝΑ
