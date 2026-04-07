Αίγιο: Eίχε στο σπίτι του από κροτίδες μέχρι...σπαθί!

Συνελήφθη, χθες το μεσημέρι, στο Αίγιο, από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αιγιαλείας, ένας ημεδαπός

άνδρας, διότι σύμφωνα με την αστυνομία, σε έρευνα που πραγματοποιήθηκε στην οικία του, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν -6- κροτίδες και -1- σπαθί, συνολικού μήκους -89-

εκατοστών.



Ο συλληφθείς θα οδηγηθεί στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αχαΐας/ Παράλληλη έδρα Αιγίου.