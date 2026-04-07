Πάτρα: Έτοιμη η νέα, χρωματιστή φοιτητική εστία στο Σκαγιοπούλειο - ΦΩΤΟ

Ανακαινισμένο τριώροφο κτίριο στη Σολωμού αλλάζει την εικόνα της περιοχής – Επένδυση άνω των 2 εκατ. ευρώ
Έτοιμη είναι πλέον η νέα τριώροφη φοιτητική εστία που κατασκευάστηκε στην οδό Σολωμού 84, απέναντι από τον Κήπο του Σκαγιοπουλείου, στην Πάτρα, σηματοδοτώντας μια σημαντική αλλαγή για την περιοχή.
Το πλήρως ανακαινισμένο κτίριο, με τα έντονα χρώματα στα μπαλκόνια, έχει ήδη προσελκύσει την προσοχή των περαστικών, καθώς αντικαθιστά την εικόνα εγκατάλειψης που παρουσίαζε για χρόνια.
Η συγκεκριμένη επένδυση εντάσσεται σε μια ευρύτερη τάση που καταγράφεται τα τελευταία χρόνια στην Πάτρα, με αυξημένο ενδιαφέρον για την ανάπτυξη ιδιωτικών φοιτητικών εστιών. Παλαιά κτίρια ανακαινίζονται ή αξιοποιούνται εκ νέου, είτε μέσω ιδιωτικών κεφαλαίων είτε μέσα από συνεργασίες με επενδυτές, ενισχύοντας παράλληλα την τοπική οικονομία και την αναζωογόνηση των γειτονιών.
Στο παρελθόν, στο ισόγειο του ακινήτου λειτουργούσε η Δημοτική Ιματιοθήκη του Δήμου Πατρέων.
Το ακίνητο ανήκει στο Κληροδότημα Σκαγιοπουλείου και έχει εκμισθωθεί, κατόπιν πανελλαδικού διαγωνισμού, στην κατασκευαστική εταιρεία MY FLAT ΙΚΕ, με έδρα τη Θεσσαλονίκη. Η σύμβαση προβλέπει μακροχρόνια μίσθωση διάρκειας 49 ετών.
Το συνολικό κόστος των εργασιών επισκευής και ανακαίνισης εκτιμάται ότι ξεπερνά τα 2 εκατομμύρια ευρώ, με τη νέα εστία να προσφέρει σύγχρονες συνθήκες διαμονής για φοιτητές της πόλης.
