Πάτρα: Αποκαλύφθηκε η νέα φοιτητική εστία στο Σκαγιοπούλειο- ΦΩΤΟ

Αποκαλύφθηκε σήμερα η νέα τριώροφη φοιτητική εστία που κατασκευάζεται στην οδό Σολωμού 84, απέναντι από τον Κήπο του Σκαγιοπούλειου, στην Πάτρα.

Το ανακαινισμένο κτίριο, με τα ζωηρά χρώματα στα μπαλκόνια, έχει ήδη τραβήξει τα βλέμματα των περαστικών, καθώς έρχεται σε πλήρη αντίθεση με την εικόνα εγκατάλειψης που παρουσίαζε για χρόνια το ακίνητο.

Το κτίριο, το οποίο στο παρελθόν στέγαζε στο ισόγειο τη Δημοτική Ιματιοθήκη του Δήμου Πατρέων, ανήκει στο Κληροδότημα Σκαγιοπουλείου και έχει εκμισθωθεί στην κατασκευαστική εταιρεία «MY FLAT ΙΚΕ», με έδρα τη Θεσσαλονίκη.

Η μίσθωση προέκυψε έπειτα από πανελλαδικό διαγωνισμό, με το Διοικητικό Συμβούλιο του Κληροδοτήματος να αποφασίζει τη μακροχρόνια εκμίσθωση του ακινήτου για 49 χρόνια. Το συνολικό κόστος των εργασιών επισκευής και ανακαίνισης υπολογίζεται ότι θα ξεπεράσει τα 2 εκατομμύρια ευρώ.

Η νέα φοιτητική εστία αναμένεται να προσφέρει σύγχρονους χώρους διαμονής για φοιτητές της Πάτρας, συμβάλλοντας τόσο στην αναβάθμιση και στη ζωντάνια της γειτονιάς, γύρω από το Σκαγιοπούλειο.

Η επένδυση αυτή εντάσσεται σε μια ευρύτερη τάση ανάπτυξης ιδιωτικών φοιτητικών εστιών στην Πάτρα, που φαίνεται να γνωρίζει αυξανόμενο ενδιαφέρον. Όλο και περισσότεροι ιδιοκτήτες ακινήτων στρέφονται προς τη μετατροπή ή αξιοποίηση παλαιών κτιρίων σε φοιτητικές μονάδες, είτε με ίδιους πόρους είτε μέσω συνεργασιών με επενδυτές, μοιράζοντας τα έξοδα και τα μελλοντικά έσοδα.