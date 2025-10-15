«Κοροϊδία και απάτη οι μειώσεις τιμών στα σούπερ μάρκετ»- Τι λέει ο πρόεδρος του ΙΝΚΑ, Γιώργος Λεχουρίτης

Ως καθαρά επικοινωνιακό τέχνασμα και «κοροϊδία» χαρακτηρίζει τις εξαγγελίες της κυβέρνησης για μειώσεις τιμών στα προϊόντα των σούπερ μάρκετ ο πρόεδρος του Ινστιτούτου Καταναλωτών Ελλάδας (ΙΝΚΑ), Γιώργος Λεχουρίτης, μιλώντας στο thebest.gr.

Όπως ανέφερε, οι περισσότερες μειώσεις αφορούν προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας, δηλαδή εκείνα που παράγουν τα ίδια τα σούπερ μάρκετ, ενώ πολλές από τις προσφορές που προβάλλονται ως «μειώσεις» είναι στην πραγματικότητα παραπλανητικές.

«Πήρα φωτογραφίες από ταμπελάκι με την κανονική τιμή προϊόντος και σήμερα το ίδιο προϊόν, που έχει σήμα ότι συμπεριλαμβάνεται στη μείωση, είχε ακριβώς την ίδια τιμή. Θεωρώ ότι η κίνηση αυτή της κυβέρνησης είναι καθαρή κοροϊδία και εμπαιγμός, γιατί ο καταναλωτής δεν μπορεί να συγκρίνει ποια ήταν η τιμή του κάθε προϊόντος πριν την υποτιθέμενη μείωση. Αυτό που επικαλούνται, ως μείωση τιμών, είναι κοροϊδία, ψέματα και απάτη», δηλώνει χαρακτηριστικά ο κ. Λεχουρίτης.

Ο πρόεδρος του ΙΝΚΑ σημείωσε ότι οι πολίτες εκφράζουν έντονα παράπονα και καταγγελίες, καθώς στην πράξη οι τιμές σε βασικά προϊόντα, όπως το γάλα, παραμένουν ίδιες: «Λένε ότι έπεσαν οι τιμές στα γάλατα, όχι δεν έπεσαν. Είναι οι ίδιες τιμές. Οι προσφορές που επικαλούνται δεν αφορούν τους ίδιους κωδικούς, αυτές γίνονται συνέχεια και καθημερινά σε διάφορα προϊόντα».

Ο κ. Λεχουρίτης κατηγόρησε την κυβέρνηση ότι προσπαθεί να εντυπωσιάσει επικοινωνιακά, χωρίς ουσιαστικό αποτέλεσμα για τον καταναλωτή: «Πετάνε 1.000 ταμπελάκια σε προϊόντα που δεν έχουν κίνηση και μετά μας λένε ότι μειώθηκαν οι τιμές. Η πραγματικότητα στα ράφια των σούπερ μάρκετ απέχει πολύ από την εικόνα που επιχειρείται να παρουσιαστεί. Από ‘κει και πέρα, αν ο Θεοδωρικάκος θέλει να εντυπωσιάζει, δικαίωμά του να το κάνει αλλά δεν θα αμφισβητεί και αυτά που βλέπουμε με τα ίδια μας τα μάτια».