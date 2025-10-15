Πάτρα: Αδιανόητη συμπεριφορά στην Δημοτική Επιτροπή- Δεν άφησαν τον Π. Ψωμά ούτε καν να ρωτήσει- Πλήρης κάλυψη στο Εργατικό Κέντρο για την επίθεση στον δημοσιογράφο

Ένταση επικράτησε πριν από λίγο στη συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής του Δήμου Πατρέων, όταν ο επικεφαλής του σπιράλ Πέτρος Ψωμάς ζήτησε να υπάρξει από την πλευρά του Σώματος καταδίκη της επίθεσης που δέχθηκε χθες ο δημοσιογράφος Παναγιώτης Ρηγόπουλος.

Η επίθεση έγινε από μέλη του Εργατικού Κέντρου Πάτρας τα οποία πρόσκεινται στο ΚΚΕ, όπως και η Δημοτική Αρχή, η οποία φαίνεται να παρέχει- και μάλιστα με τρόπο προκλητικό-, πλήρη κάλυψη στους ομοιδεάτες της που προπηλάκισαν τον Παναγιώτη Ρηγόπουλο ενώ αυτός έκανε ρεπορτάζ.

Όταν έθεσε το θέμα ο κ. Ψωμάς, υπήρξε άμεση, και έντονη αντίδραση από την πλευρά των μελών που πρόσκεινται στην Δημοτική Αρχή. "Κύριε πρόεδρε να καταδικάσουμε..." είπε ο κ. Ψωμάς και πριν ολοκληρώσει τη φράση του και πει τι ζητάει να καταδικάσουν, ο Πρόεδρος κ. Μιχάλης Αναστασίου, του είπε΅"Όχι, δεν έχουμε να καταδικάσουμε τίποτα".

Ο Πέτρος Ψωμάς επέμεινε τονίζοντας ότι δεν τον άφησαν καν να ολοκληρώσει τη φράση του, ώστε να εξηγήσει τι ακριβώς ζητάει και τότε επικράτησε αλαλούμ. Ο κ. Αναστασίου, όταν ο κ. Ψωμάς του είπε ότι προπηλακίστηκε ένας εργαζόμενος, τον ρώτησε: "Είστε σίγουρος; Προπηλακίστηκε;", ενώ στη συνέχεια του είπε "συνεχίζετε να κάνετε συκοφαντίες. Δεν έγινε κάτι για να το καταδικάσει η δημοτική αρχή. Ήσασταν εσείς μπροστά σε αυτό που έγινε;" Η ένταση κορυφώθηκε με τους αντιδήμαρχους Απόστολο Αγγελή και Τάκη Πετρόπουλο ο οποίος πρωταγωνίστησε δια της αμφισβήτησης της επίθεσης με παραστατικό τρόπο λέγοντας: "επειδή πήγε ο άλλος και είπε "βοήθεια, βοήθεια;" και έληξε με τον Πέτρο Ψωμά να τους λέει "εκτίθεστε".

Από την όλη αυτή συνθήκη προκύπτουν πολλά ερωτηματικά τόσο σε ό,τι αφορά τη στάση της δημοτικής αχής απέναντι σε έναν πολίτη που δέχεται απρόκλητη επίθεση σε δημόσιο χώρο, όσο και- φυσικά- σε ό,τι έχει να κάνει με την ελευθερία έκφρασης των ίδιων των δημοτικών συμβούλων της αντιπολίτευσης. Το να μην μπορεί ένας σύμβουλος να υποβάλλει καν ερώτημα, δεν συνάδει με ό,τι έχουμε κατά νου ως δημοκρατική διαδικασία που ακολουθείται από αιρετούς εκπροσώπους των πολιτών.

Περί του ύφους, ουδείς λόγος. Τα λέει όλα η... σιωπή.

Δείτε τη συνομιλία μετά το 1 ΄λεπτό