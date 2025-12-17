Back to Top
#TAGS ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ Αιγιάλεια Νάσος Νασόπουλος Τέμπη
Αγγελίες
Μην ψάχνεις, βρες στο
THE BEST

ΚΟΙΝΩΝΙΑ

/

Πάτρα: 9χρονος και 12χρονος επιτέθηκαν σε 19χρονη για να την ληστέψουν!

Πάτρα: 9χρονος και 12χρονος επιτέθηκαν σ...

Το περιστατικό σημειώθηκε στο κέντρο της πόλης

Νέο περιστατικό παραβατικότητας ανηλίκων καταγράφηκε χθες το απόγευμα στην Πάτρα, προκαλώντας αναστάτωση στο κέντρο της πόλης.

Σύμφωνα με πληροφορίες, στη συμβολή των οδών Κορίνθου και Άστιγγος, δύο ανήλικοι, ηλικίας 9 και 12 ετών, φέρονται να απείλησαν με μαχαίρι μία 19χρονη κοπέλα με σκοπό να την ληστέψουν.

Όπως αναφέρεται, οι ανήλικοι ανάγκασαν τη νεαρή να τους συνοδεύσει σε κατάστημα της περιοχής, όπου την υποχρέωσαν να τους αγοράσει φαγητό.

Στο σημείο κινητοποιήθηκαν άμεσα αστυνομικοί, οι οποίοι εντόπισαν και συνέλαβαν τους δύο ανηλίκους, οδηγώντας τους στην Ασφάλεια Πατρών για τα περαιτέρω.

Την υπόθεση χειρίζονται οι αρμόδιες αρχές, σύμφωνα με όσα προβλέπει η νομοθεσία για ανήλικους δράστες

Ειδήσεις Τώρα

Σεισμική δόνηση 3,6 Ρίχτερ βορειοδυτικά της Πάτρας

Θλίψη στην Οινόη για τον πρόωρο χαμό του 33χρονου Βασίλη Αστέρη

Κυψέλη: Μαθητές κλείδωσαν τους διευθυντές μέσα στο γυμνάσιο όπου η 16χρονη μαχαίρωσε την 14χρονη

Ακολουθήστε το thebest.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο thebest.gr

#tags Πάτρα-Δυτική Ελλάδα Απόπειρα Ληστείας Παραβατικότητα Ανηλίκων

Ειδήσεις