Πάτρα: 9χρονος και 12χρονος επιτέθηκαν σε 19χρονη για να την ληστέψουν!

Νέο περιστατικό παραβατικότητας ανηλίκων καταγράφηκε χθες το απόγευμα στην Πάτρα, προκαλώντας αναστάτωση στο κέντρο της πόλης.

Σύμφωνα με πληροφορίες, στη συμβολή των οδών Κορίνθου και Άστιγγος, δύο ανήλικοι, ηλικίας 9 και 12 ετών, φέρονται να απείλησαν με μαχαίρι μία 19χρονη κοπέλα με σκοπό να την ληστέψουν.

Όπως αναφέρεται, οι ανήλικοι ανάγκασαν τη νεαρή να τους συνοδεύσει σε κατάστημα της περιοχής, όπου την υποχρέωσαν να τους αγοράσει φαγητό.

Στο σημείο κινητοποιήθηκαν άμεσα αστυνομικοί, οι οποίοι εντόπισαν και συνέλαβαν τους δύο ανηλίκους, οδηγώντας τους στην Ασφάλεια Πατρών για τα περαιτέρω.

Την υπόθεση χειρίζονται οι αρμόδιες αρχές, σύμφωνα με όσα προβλέπει η νομοθεσία για ανήλικους δράστες