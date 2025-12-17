Πάτρα: 30+ φωτογραφικά κλικ από την παρουσίαση της "Ιθάκης" του Αλέξη Τσίπρα- Ολόκληρη η ομιλία του

Όπως τόνισε ο Αλέξης Τσίπρας «η κυβέρνηση καταρρέει κάτω από το βάρος της αναποτελεσματικότητάς της και της διαφθοράς. Στη συνείδηση της ελληνικής κοινωνίας έχει πια τελειώσει. Και το γνωρίζουν και οι ίδιοι, ότι έχουν τελειώσει».

Την ανάγκη για μια «προοδευτική παράταξη νίκης» απέναντι σε μια κυβέρνηση που έχει πια τελειώσει επισήμανε ο Αλέξης Τσίπρας μιλώντας στην Πάτρα και στην δεύτερη κατά σειρά παρουσίαση του βιβλίου του «Ιθάκη».

Επισήμανε πως «έχουν μετατρέψει τη χώρα σε έναν απέραντο βάλτο διαφθοράς. Τον βάλτο των υποκλοπών. Τον βάλτο των Τεμπών και της συγκάλυψης. Τον βάλτο του ΟΠΕΚΕΠΕ. Τον βάλτο των καρτέλ στο ρεύμα, στα καύσιμα, στα Σούπερ Μάρκετ και στις τράπεζες που θησαυρίζουν από την ασφυξία εκατοντάδων χιλιάδων οικογενειών. Τον βάλτο μιας κοινωνίας των τεσσάρων πέμπτων, στην οποία το ένα πέμπτο ζει με άνεση, αποταμιεύοντας, και τα τέσσερα πέμπτα θα επιβιώνουν με όρους καθημερινής αγωνίας».

Στον αντίποδα αυτής της κατάστασης ο πρώην πρωθυπουργός τόνισε ανάγκη να υπάρξει ένας νέος πατριωτισμός. Όπως ανέφερε «είναι τόσο βαθιά διεφθαρμένοι που αξιοποίησαν τις ευρωπαϊκές επιδοτήσεις, όχι για να στηρίξουν την παραγωγή, αλλά για να στηρίξουν τα δικά τους πελατειακά δίκτυα. Είδαμε το αποκρουστικό πρόσωπο των φραπέδων και των χασάπηδων. Δεν είδαμε όμως ακόμη τα πρόσωπα των συνένοχών τους στα κυβερνητικά έδρανα. Η χώρα χρειάζεται ένα σοκ εντιμότητας, μια νέα ηθική διακυβέρνησης αλλά και μια νέα συλλογική κουλτούρα. Έναν νέο πατριωτισμό που σαν συλλογικό κύμα θα παρασύρει τη διαφθορά αλλά και την κοινωνική αδικία. Γιατί δεν είναι μόνο οι φραπέδες με τα ανοιχτά πουκάμισα. Πολλές φορές είναι και οι Εσπρέσσο με τα λευκά κολάρα και τις γραβάτες – και ίσως πολύ περισσότερο αυτοί- που λυμαίνονται τις συλλογικές δυνατότητες του τόπου μας, για να βγάζουν υπερκέρδη».

Ο Αλέξης Τσίπρας αναφέρθηκε στον αγώνα των αγροτών. Σημειώνοντας ως «οι αγρότες και οι κτηνοτρόφοι δίκαια εξεγείρονται. Αλλά λύσεις υπάρχουν και γεμάτα ταμεία υπάρχουν. Αφού έχουν ρημάξει με την έμμεση φορολογία και τον υψηλό ΦΠΑ σκόπιμα τη πλειοψηφία των φορολογούμενων προκειμένου να έχουν πλεόνασμα προεκλογικά και να κάνουν παροχές με μικροπολιτική σκοπιμότητα. Ε ας τα δώσουν τώρα στους αγρότες και στους κτηνοτρόφους. Ας τους δώσουν τώρα στο 100% όσα δηλώσανε, από εθνικούς πόρους, έστω με τη μορφή επιστρεπτέας προκαταβολής και ας γίνει ο τελικός συμψηφισμός όταν ολοκληρωθούν οι έλεγχοι των δικαιούχων. Ας προχωρήσουν επίσης στην πλήρη καταβολή των αποζημιώσεων στους πληγέντες και στην αναστολή των φορολογικών και ασφαλιστικών τους υποχρεώσεων μέχρι να ορθοποδήσουν».

Στην ομιλία του Αλέξη Τσίπρα δόθηκαν απαντήσεις και για την συνεχή επίθεση του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη αλλά και συνολικά της κυβέρνησης στην διακυβέρνηση του 2015-2019. Ενδεικτικά ανέφερε ότι «κάποιοι ξεχνάνε ότι η χώρα δεν χρεοκόπησε το 2015. Η χώρα χρεοκόπησε από το 2008. Και αποτελειώθηκε από το 2012 ως το 2015. Δεν ζητούν μόνο το λόγο με τα τερατώδη ψέματα ότι εμείς ρίξαμε την Ελλάδα στα βράχια. Εμείς, όχι η κλεπτοκρατία και τα Greek statistics Ζητούν το λόγο και επί της οικονομίας. Η αλήθεια όμως είναι πεισματάρα. Αφού επιμένουν όμως στη σύγκριση, ας ρωτήσουν έναν μισθωτό πότε έπιανε περισσότερο ο μισθός του; Το 2019 ή σήμερα; Ας ρωτήσουν πόσο ερχόντουσαν οι λογαριασμοί του ρεύματος τότε και σήμερα. Ποια κυβέρνηση υπήρξε πιο αποτελεσματική στην αντιμετώπιση της ακρίβειας; Ποια κυβέρνηση αντιμετώπισε πιο αποτελεσματικά τις κοινωνικές ανισότητες; Ποια κυβέρνηση υπήρξε πιο αποτελεσματική στα θέματα της υγείας; Ποια κυβέρνηση υπήρξε πιο αποτελεσματική στην Παιδεία; Ποια κυβέρνηση επέδειξε μεγαλύτερο σεβασμό στους θεσμούς και ιδιαίτερα τη δικαιοσύνη; Τέλος, αλλά όχι έσχατο, αν τολμάνε ας ρωτήσουνε και ποια κυβέρνηση υπήρξε η πιο έντιμη;»

Στην ομιλία του ο πρώην πρωθυπουργός αιτιολόγησε τις επικρίσεις που έκανε στην πρώτη παρουσίαση της «Ιθάκης» στο Θέατρο Παλλάς, απέναντι στα σημερινά κόμματα της αντιπολίτευσης. Όπως είπε «με κατηγορούνε πολλοί ότι είμαι σκληρός όχι μόνο με την κυβέρνηση αλλά και με την αντιπολίτευση. Δεν είμαι εγώ σκληρός, σκληρή είναι η πραγματικότητα που βιώνουμε. Η κραυγή “να γίνει κάτι” αντηχεί απελπισμένα. Αναζητούν όλοι ελπίδα. “Ζητείται ελπίς”. Και για να αναζητείται η ελπίδα, προφανώς δεν υπάρχει στους σημερινούς πολιτικούς σχηματισμούς. Γιατί για να υπάρχει η ελπίδα της αλλαγής πρέπει να συντελούνται δύο προϋποθέσεις: Να θέλεις και να μπορείς. Και φοβάμαι ότι δεν συντελείται ούτε η μία ούτε η άλλη, από τους υπάρχοντες σχηματισμούς.

Αλήθεια, μπορεί να αμφισβητήσει τη σημερινή κυβέρνηση όποιος αφήνει ανοικτό να κυβερνήσει με τη Δεξιά, αρκεί να φύγει ο Μητσοτάκης; Και όποιος δε μπορεί να βρει στελέχη να τοποθετήσει σε θέσεις ευθύνης στο κόμμα του, που να μην έχουν κάποια στιγμή δημόσια θαυμάσει τον Μητσοτάκη; Ή θέλει να αμφισβητήσει τη Δεξιά, όποιος διστάζει να πάρει ουσιαστικές ενωτικές πρωτοβουλίες ανασύνθεσης της σημερινής εικόνας του κατακερματισμού, θέτοντας πάντα ως προϋπόθεση τη δική του κομματική επιβίωση; Ή όποιος εμμένει στη κριτική του αριστερόμετρου και στα λάθη των άλλων, όταν δεν έχει τολμήσει ποτέ ούτε να ψελλίσει για τα δικά του λάθη και τις δικές του αποτυχίες; Δείτε σήμερα ποια είναι η εικόνα, πριν βιαστείτε να με πείτε άδικο».

Όπως τόνισε ο Αλεξης Τσίπρας σήμερα απαιτείται «ανάδειξη μέσα από κοινωνικές διεργασίες, μιας πολιτικής δύναμης που θα έχει τη βούληση, το θάρρος, αλλά και την αποδεδειγμένη στην πράξη πολιτική εμπειρία και αποφασιστικότητα, να συγκρουστεί όχι μόνο με τις παθογένειες, αλλά και με ό, τι τις γεννάει και τις αναπαράγει: Την ασυδοσία του μεγάλου πλούτου και τον εναγκαλισμό του με την πολιτική εξουσία. Τη δύναμη και το θάρρος να επιβάλλει ένα δίκαιο φορολογικό σύστημα. Έτσι ώστε εκείνοι που έχουν τα περισσότερα να καταβάλλουν τα περισσότερα. Και να θεσπιστεί μια πατριωτική εισφορά, ένας ειδικός φόρος, που θα επενδύεται στη νέα γενιά».

Επίσης ότι «χρειάζεται μια δημιουργική διεργασία επανίδρυσης της δημοκρατικής-προοδευτικής παράταξης. Που θα ξεπεράσει την αδρανή γραφειοκρατία των σημερινών πολιτικών σχηματισμών. Από τα κάτω και με τους πολίτες ενεργούς. Με πρωτοβουλίες αυτοοργάνωσης των πολιτών που μπορούν να γίνουν δυνάμεις αφύπνισης, αντίστασης και κινητοποίησης στις τοπικές κοινωνίες και στους κλάδους της παραγωγής που σηκώνουν τα βάρη της σημερινής πολιτικής. Για μια νέα δυναμική, οργανωμένη από τα κάτω, που θα αποκρυσταλλωθεί σε πολιτικό κίνημα, ικανό και αποφασισμένο να ανατρέψει τους συσχετισμούς και να φέρει τη πολιτική αλλαγή.

Έτσι που στις επόμενες εκλογές, όποτε κι αν αυτές γίνουν, η σημερινή κυβέρνηση να βρει απέναντί της ισχυρό αντίπαλο, ικανό να την κερδίσει. Η πολιτική αλλαγή είναι κοινωνική και εθνική ανάγκη. Οφείλουμε συνεπώς να επιταχύνουμε. Να απευθυνθούμε με το θάρρος του δίκιου στους πολίτες όλων των παρατάξεων, όπως και σε εκείνους που έχουν αποσυρθεί απογοητευμένοι.

Οι ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΕΣ ΓΙΑ ΜΙΑ ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΠΑΡΑΤΑΞΗ ΝΙΚΗΣ είναι σήμερα περισσότερο από ποτέ αναγκαίες. Χωρίς αποκλεισμούς, προαπαιτούμενα, πιστοποιητικά πολιτικών φρονημάτων, να δώσουμε περιεχόμενο στη διάθεση του προοδευτικού πολίτη να μη μείνει αδρανής. Με μια γόνιμη και δημιουργική ρήξη με το παρελθόν».