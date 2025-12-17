Σεισμική δόνηση 3,6 Ρίχτερ βορειοδυτικά της Πάτρας

Σεισμός μεγέθους 3,6 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε σε θαλάσσια περιοχή, 79 χιλιόμετρα βορειοδυτικά της Πάτρας.

Η δόνηση έγινε αισθητή σε περιοχές της Δυτικής Ελλάδας, χωρίς μέχρι στιγμής να έχουν αναφερθεί προβλήματα.

Σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία, ο σεισμός καταγράφηκε στις 06:16 (ώρα UTC), με εστιακό βάθος 10 χιλιομέτρων. Το επίκεντρο προσδιορίζεται στις συντεταγμένες 38,580° Βόρειο Πλάτος και 20,930° Ανατολικό Μήκος.







