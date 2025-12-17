Back to Top
Σεισμική δόνηση 3,6 Ρίχτερ βορειοδυτικά της Πάτρας

Το επίκεντρο εντοπίζεται 79 χιλιόμετρα από την πόλη

Σεισμός  μεγέθους 3,6 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε σε θαλάσσια περιοχή, 79 χιλιόμετρα βορειοδυτικά της Πάτρας.

Η δόνηση έγινε αισθητή σε περιοχές της Δυτικής Ελλάδας, χωρίς μέχρι στιγμής να έχουν αναφερθεί προβλήματα.

Σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία, ο σεισμός καταγράφηκε στις 06:16 (ώρα UTC), με εστιακό βάθος 10 χιλιομέτρων. Το επίκεντρο προσδιορίζεται στις συντεταγμένες 38,580° Βόρειο Πλάτος και 20,930° Ανατολικό Μήκος.


 
 
 

Ειδήσεις