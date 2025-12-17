Πάτρα: Στη στροφή του δρόμου, θα βρεις… ταξί- Το πρόβλημα στο νέο σταθμό- ΦΩΤΟ

Η νέα πιάτσα ταξί, που βρίσκεται μπροστά από το νέο Υπεραστικό ΚΤΕΛ, επί της οδού Όθωνος Αμαλίας, φαίνεται να δημιουργεί προβλήματα στην ομαλή ροή της κυκλοφορίας, ειδικά στη στροφή με την οδό Νόρμαν, όπως φαίνεται και στις παρακάτω φωτογραφίες.

Το φαινόμενο αυτό είχε επισημανθεί από τους ίδιους τους οδηγούς ταξί ήδη από την αρχή, όταν μεταφέρθηκαν οι θέσεις στο νέο ΚΤΕΛ, και πλέον φαίνεται να επιβεβαιώνεται στην πράξη.

Όπως αναφέρει στο thebest.gr ο πρόεδρος του Σωματείου Ταξί, Γιώργος Σίδερης, οι οδηγοί είχαν εκφράσει τη διαφωνία τους για τη μικρή χωρητικότητα της νέας πιάτσας. «Από τις 16 θέσεις που είχαμε στο παλιό ΚΤΕΛ, μεταφερθήκαμε στις 12 στο νέο, αλλά στην ουσία είναι 11 θέσεις, γιατί δεν χωράνε 12 αυτοκίνητα. Η εμμονή, όμως, του Δήμου και του ΚΤΕΛ να μην μας δώσουν επιπλέον θέσεις μπροστά, επί της Όθωνος, δημιουργεί αυτό το πρόβλημα. Αν μας είχαν παραχωρήσει τις θέσεις αυτές, θα μπορούσαμε να εξυπηρετήσουμε ακόμα τρία αυτοκίνητα» σημειώνει ο κ. Σίδερης.

Ο ίδιος επισημαίνει ότι η πιάτσα δεν επαρκεί για την κίνηση του ΚΤΕΛ Αχαΐας, το οποίο εξυπηρετεί μεγάλο αριθμό επιβατών καθημερινά. «Η πιάτσα είναι μικρή, δεν εξυπηρετεί το ΚΤΕΛ, και οι 12 θέσεις είναι λίγες για τις ανάγκες της υπηρεσίας. Είχαμε ζητήσει και από τον ΟΛΠΑ να μας δώσει μια θέση για 5-10 αυτοκίνητα απέναντι, πίσω από τις γραμμές, αλλά δεν μας τις παραχώρησαν», προσθέτει.

Η κατάσταση αυτή, σύμφωνα με τους οδηγούς, προκαλεί προβλήματα στην ασφαλή διέλευση των οχημάτων γύρω από τη στροφή, ενώ αναδεικνύει την ανάγκη για επανεξέταση της χωροθέτησης των θέσεων και πιθανή επέκταση της πιάτσας, ώστε να εξυπηρετείται καλύτερα το επιβατικό κοινό αλλά και να μην εμποδίζεται η κυκλοφορία.