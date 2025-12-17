Αισιοδοξία Μητσοτάκη ότι τα Χριστούγεννα οι αγρότες θα έχουν φύγει από τα μπλόκα

Το μπαλάκι του διαλόγου πέταξε ξανά στους αγρότες, πιέζοντας για αποδοχή των προτάσεων της κυβέρνησης και άρση των μπλόκων πριν τα Χριστούγεννα, ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης.

Κατά τη συνάντηση με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, Κώστα Τασούλα, ο πρωθυπουργός αναφέρθηκε στα μέτρα στήριξης για τους αγρότες, που ο ίδιος παρουσίασε χθες κατά τη συζήτηση επί του προϋπολογισμού, και δήλωσε:

“Θεωρώ ότι κινούνται στη σωστή κατεύθυνση. Λαμβάνουν υπόψη κάποια από τα δίκαια αιτήματα των αγροτών. Θέλω να ελπίζω, καθώς πλησιάζουμε στα Χριστούγεννα, ότι θα υπάρχει θετική ανταπόκριση και θα απομακρυνθούν από τα μπλόκα”.

Ο κ. Μητσοτάκης υποστήριξε επίσης ότι: “Όσο δίκαια αιτήματα και να έχουν οι αγρότες, δεν μπορούν να θέτουν σε κίνδυνο την οικονομική δραστηριότητα της χώρας και να στερήσουν το δικαίωμα σε κάποιον άλλο συμπολίτη μας να επιστρέψει στο χωριό του”.

Δήλωσε δε: “Συγκρατημένα αισιόδοξος για εκτόνωση της κατάστασης μέσα στις επόμενες ημέρες”.

Μετά τη συνάντηση με Τασούλα, ο κ. Μητσοτάκης θα δεχθεί στο Μαξίμου τους βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, σε μία προσπάθεια για “μασάζ” με φόντο τα αγροτικά μπλόκα και τη συνεχιζόμενη δημοσκοπική καθήλωση.

Ταυτόχρονα όμως ο πρωθυπουργός επιχειρεί να “μαντρώσει” τους βουλευτές της ΝΔ, ζητώντας ονομαστική ψηφοφορία αύριο στη Βουλή για τη ρύθμιση μετάβασης του ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΑΔΕ και θέτοντας ζήτημα κομματικής πειθαρχίας. Και αυτό καθώς κατά τη συνάντηση βουλευτών της ΝΔ με τον υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης, Κώστα Τσιάρα, ουκ ολίγοι γαλάζιοι αμφισβήτησαν τη σκοπιμότητα αυτής της απόφασης, διότι πιέζονται σχετικά από τους ψηφοφόρους τους που βρίσκονται στα μπλόκα.

Ο πρωθυπουργός πάντως ξεκαθάρισε και χθες στη Βουλή ότι η ενσωμάτωση του ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΑΔΕ είναι αδιαπραγμάτευτη για την κυβέρνηση και προκάλεσε το ΠΑΣΟΚ να ξεκαθαρίσει τη δική του στάση στην αυριανή ονομαστική ψηφοφορία.