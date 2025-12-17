Το Επιστημονικό Πάρκο Πατρών στο 28ο Forum Ανάπτυξης

Με επιτυχία πραγματοποιήθηκαν οι υβριδικές εκδηλώσεις, το Σάββατο 22/11/2025 και την Κυριακή 23/11/2025 στο πλαίσιο του 28ου Forum Ανάπτυξης στο ξενοδοχείο «My Way» στην Πάτρα.

Πλήθος από εκπροσώπους του πολιτικού, ακαδημαϊκού, επιχειρηματικού χώρου, αλλά και από τον κλάδο της Αεροπορίας, Αεροναυπηγικής & Άμυνας παρακολούθησαν με έντονο ενδιαφέρον τις εκδηλώσεις, στις οποίες συμμετείχαν και εκπρόσωποι από το ευρύτερο οικοσύστημα καινοτομίας του Ε.Π.Π.



Ειδικότερα, στην εκδήλωση του Σαββάτου 22/11/2025 με θέμα: «Προς έναν ενιαίο χώρο Ανώτατης Παιδείας, Έρευνας και Καινοτομίας: Το Οικοσύστημα Γνώσης Αναδιατάσσεται», 11 ομιλητές εστίασαν σε στρατηγικές ενίσχυσης της διασύνδεσης μεταξύ της Ανώτατης Παιδείας, της Έρευνας και της Καινοτομίας, με στόχο την καλύτερη αξιοποίηση των ανθρώπινων και υλικών πόρων.

Κατά την έναρξη της εκδήλωσης, χαιρετισμό απηύθυνε ο κ. Τάκης Παπαδόπουλος, Αντιπεριφερειάρχης Επιχειρηματικότητας Έρευνας και Καινοτομίας, το συντονισμό αυτής έκανε ο κ. Μιχάλης Δρίτσας, πρ. Δ/νων Σύμβουλος Elevate Greece AE και αρθρογράφος σε θέματα Έρευνας και Καινοτομίας, ενώ κεντρικός ομιλητής ήταν ο κ. Αποστόλης Δημητρόπουλος, Δρ. Εκπαιδευτικής Πολιτικής, Ειδικός Σύμβουλος για θέματα εκπαίδευσης στην Προεδρεία της Κυβέρνησης και πρ. Γενικός Γραμματέας σε θέματα Ανώτατης Εκπαίδευσης. Με τη σειρά του, ο κ. καθ. Βασίλειος Λουκόπουλος υπογράμμισε την ανάγκη για αποτίμηση του υπάρχοντος συστήματος, με στόχο τον εντοπισμό των αδυναμιών του, προκειμένου να αναπτυχθεί μια πιο τεχνοκρατική προσέγγιση στην Ανώτατη Εκπαίδευση. Επισήμανε επίσης, ότι η αύξηση των επιστημονικών δημοσιεύσεων είναι θετική· ωστόσο, χρειάζεται μεγαλύτερη προσπάθεια στις κατοχυρώσεις πνευματικής ιδιοκτησίας, καθώς και στην αναζήτηση τρόπων αξιοποίησης των ήδη υπαρχόντων αποτελεσμάτων.



Στην εκδήλωση της Κυριακής 23/11/2025 με θέμα: «Αεροπορία, Διάστημα και Άμυνα στη Δυτική Ελλάδα: Ένας χρόνος μετά-Εξελίξεις και νέοι ορίζοντες Ανάπτυξης»,7 ομιλητές μίλησαν για τις σημαντικές εξελίξεις στον τομέα της αεροπορίας, του διαστήματος και της άμυνας στη Δυτική Ελλάδα, καθώς και τις νέες δυνατότητες ανάπτυξης που προκύπτουν για την περιοχή. Χαιρετισμό απέστειλε ο κ. Παναγιώτης Σακελλαρόπουλος, Αντιπεριφερειάρχης Τουρισμού της ΠΔΕ, ενώ το συντονισμό αυτής έκανε ο κ. Παναγιώτης Γιαλένιος, Εκδότης εφημερίδας «Σύμβουλος Επιχειρήσεων». Στην ομιλία του ο Πρόεδρος και Δ/νων Σύμβουλος του Ε.Π.Π. ανέφερε τα έργα και τις δράσεις του Φορέα, με έμφαση στον ψηφιακό μετασχηματισμό αναδεικνύοντας, έτσι προοπτικές ενίσχυσης και αξιοποίησης των αεροδρομίων της ΠΔΕ.

Μεταξύ των εκπροσώπων του Ε.Π.Π., στις εκδηλώσεις παραβρέθηκαν τα μέλη της ομάδας του Ευρωπαϊκού Ψηφιακού Κόμβου Καινοτομίας easyHPC, καθώς και ο κ. Παναγιώτης Κωνσταντινόπουλος, Υπεύθυνος Ευρωπαϊκών Έργων του Φορέα, όπως το A4Sustinno και το SPEEDUP.

Η συνδιοργάνωση 28ου Forum Ανάπτυξης πραγματοποιήθηκε από την Οργανωτική Επιτροπή του 28ου Forum Ανάπτυξης, την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, το Επιμελητήριο Αχαΐας, το Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο (Ε.Α.Π.), το Σύνδεσμο Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών Πελοποννήσου & Δυτικής Ελλάδος και την Περιφερειακή Ένωση Δήμων Δυτικής Ελλάδας. Μεταξύ άλλων, υποστηρικτής αυτού ήταν και το Επιστημονικό Πάρκο Πατρών (Ε.Π.Π.).