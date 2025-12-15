Πάτρα: Την Κυριακή 21 Δεκεμβρίου η χριστουγεννιάτικη γιορτή για τα παιδιά των δημοσιογράφων

Η χριστουγεννιάτικη γιορτή για τα παιδιά των δημοσιογράφων στην Πάτρα θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 21 Δεκεμβρίου 2025, στις 11 το πρωί, στα γραφεία της ΕΈνωσης Συντακτών Ημερησίων Εφημερίδων Πελοποννήσου - Ηπείρου - Νήσων (Μαιζώνος 200).

Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης θα μοιραστούν δώρα στα παιδιά ενώ οι εργαζόμενοι στα ΜΜΕ θα έχουν την ευκαιρία να ανταλλάξουν ευχές ενόψει των Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς.

Στην γιορτή είναι καλεσμένοι όλοι οι δημοσιογράφοι των Μέσων Ενημέρωσης της Πάτρας, ανεξάρτητα αν είναι ή όχι μέλη της Ένωσης.