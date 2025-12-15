Πάτρα: Ανησυχητικά στοιχεία για την παραβατικότητα ανηλίκων - 105 παιδιά κάτω των 18 ετών με ηλεκτρονική επιτήρηση

Έντονο προβληματισμό προκαλεί η αύξηση της παραβατικότητας ανηλίκων στην Πάτρα, καθώς μέσα σε διάστημα μόλις τριών μηνών έχουν συλληφθεί 105 παιδιά κάτω των 18 ετών για διάφορες αξιόποινες πράξεις.

Την ίδια στιγμή, ιδιαίτερα ανησυχητική θεωρείται η εικόνα που αποτυπώνει ο «χάρτης» της ανήλικης εγκληματικότητας στην πόλη, με κυρίαρχα τα περιστατικά σωματικών βλαβών σε βάρος ευάλωτων ατόμων, ενώ ακολουθούν υποθέσεις κατοχής ουσιών και όπλων. Στα καταγεγραμμένα συμβάντα περιλαμβάνεται και υπόθεση που αφορά τη γενετήσια ελευθερία.

Το αστυνομικό δελτίο της περιοχής καταγράφει σχεδόν καθημερινά περιστατικά με εμπλεκόμενους ανήλικους, παρά τις προσπάθειες που καταβάλλονται από τις τοπικές Αρχές και τους αρμόδιους φορείς για τον περιορισμό του φαινομένου. Οι αριθμοί δεν περνούν απαρατήρητοι και ενισχύουν την ανάγκη η τοπική κοινωνία συνολικά να ασχοληθεί πιο ουσιαστικά με το ζήτημα.

Τα επίσημα στοιχεία της Ελληνικής Αστυνομίας για την αχαϊκή πρωτεύουσα, τα οποία παρουσιάζει η «Γνώμη», δείχνουν ότι η ανήλικη παραβατικότητα λαμβάνει ανησυχητικές διαστάσεις. Συγκεκριμένα, από την 1η Σεπτεμβρίου έως τις 30 Νοεμβρίου 2025, συνελήφθησαν 105 ανήλικοι, εκ των οποίων οι 98 είναι Έλληνες και οι 7 αλλοδαποί.

Η πλειονότητα των περιστατικών αφορά αγόρια, ωστόσο δεν είναι αμελητέος και ο αριθμός των κοριτσιών που έχουν εμπλακεί σε παραβατικές συμπεριφορές, καθώς ανέρχονται σε 17. Από το σύνολο των υποθέσεων, πέντε αφορούν αδικήματα που διαπράχθηκαν εντός σχολικών χώρων.

Ανάμεσα σε αυτές, ξεχωρίζει μία ιδιαίτερα σοβαρή υπόθεση που σχετίζεται με αδίκημα κατά της γενετήσιας ελευθερίας, με κατηγορούμενο έναν 16χρονο και θύμα ένα 12χρονο κορίτσι. Επιπλέον, έχουν καταγραφεί δύο περιστατικά σωματικής βλάβης, μία υπόθεση κατοχής εξαρτησιογόνων ουσιών, καθώς και ακόμη ένα διαφορετικό αδίκημα, γεγονός που εντείνει τις ανησυχίες για την έκταση και τη φύση του φαινομένου.

*πληροφορίες εφημερίδα "Γνώμη"